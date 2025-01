La società Valtur Brindisi comunica di aver ceduto l’atleta Kevin Ndzie con la formula del prestito alla società Wegreenit Urania Milano fino al termine della stagione sportiva 2024/25, in attesa di riabbracciarlo al termine della stessa in virtù di un contratto pluriennale firmato in estate.

A Kevin vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro e le migliori soddisfazioni personali per il prosieguo della stagione.

Ufficio Stampa Valtur Brindisi