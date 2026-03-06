March 6, 2026
Mar 6, 2026

La giovanissima cantante brindisina Maria Elena Marangi, appena 14 anni, ha conquistato il primo posto assoluto al Sanremo Juke Box Tour, il contest ideato e prodotto da Moreno De Ros, svoltosi sabato 28 febbraio a Casa Sanremo.

Maria Elena gareggiava nella categoria Junior, ma è riuscita a ottenere il punteggio più alto tra tutti i partecipanti, superando anche gli artisti delle categorie Giovani e Senior e aggiudicandosi così la vittoria finale della kermesse.

La giuria era composta dal direttore artistico di Casa Sanremo, il maestro Ciro Barbato, dalla redattrice e conduttrice televisiva Dolores Longhi e dal cantautore e speaker radiofonico Marco Falco.

Alla manifestazione hanno preso parte 25 artisti provenienti da tutta Italia, con una rappresentanza internazionale da Malta, suddivisi nelle categorie Junior, Giovani e Senior.

Il successo ottenuto a Casa Sanremo rappresenta un riconoscimento importante per una giovane artista che sta costruendo il proprio percorso musicale passo dopo passo. Maria Elena è attiva anche sui social, in particolare su Instagram con il profilo @mariaelenavoice2012, dove pubblica regolarmente cover vocali che stanno raccogliendo un crescente consenso.

Durante il suo percorso artistico ha presentato anche il brano inedito “Quando tutto è spento”, una canzone che affronta il tema della guerra attraverso lo sguardo di una bambina costretta a vivere in un contesto segnato dai conflitti. Il testo racconta la quotidianità di chi cresce tra paura, silenzi e assenze, restituendo voce ai sogni e alle fragilità dei più piccoli.

Il brano è stato scritto insieme a Paco Carrieri di Pacolab Studio di San Pietro Vernotico ed è disponibile su tutte le principali piattaforme digitali.

Per la giovane artista brindisina la vittoria al Sanremo Juke Box Tour rappresenta un passo significativo in un percorso musicale che continua a crescere, portando anche un po’ di Brindisi sul palco simbolico di Casa Sanremo.

