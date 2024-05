Nella mattinata odierna si è tenuta la riunione nazionale di insediamento delle Cabine di coordinamento P.N.R.R. istituite presso tutte le Prefetture ai sensi del Decreto-Legge 19 del 2024.

All’incontro, svoltosi in videocollegamento coordinato dalla Prefettura di Roma e che ha visto gli interventi, tra gli altri, della Presidente del Consiglio On. Le Giorgia Meloni, del Ministro dell’Interno On. Le Matteo Piantedosi e del Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR On. Le Raffaele Fitto, ha partecipato anche la Cabina di coordinamento istituita presso la Prefettura di Brindisi il 10 maggio 2024. Nella circostanza hanno presenziato i Sindaci e i rappresentanti degli Enti locali designati.

L’occasione è stata la sede per ribadire l’importanza del P.N.R.R. per l’’Italia e, in tale ottica, la rilevanza che le Cabine di coordinamento assumeranno in una fase di concreta attuazione degli interventi strategici per la crescita economica e sociale del Paese.

Ogni Cabina di coordinamento è presieduta dal Prefetto e vede la partecipazione del Presidente della provincia o del Sindaco della Città metropolitana, di un rappresentante della Regione, della Ragioneria Generale dello Stato, dei Sindaci dei Comuni titolari di interventi previsti dal P.N.R.R. e di rappresentanti delle Amministrazioni centrali titolari dei programmi e degli interventi previsti dal P.N.R.R.

Attraverso le Cabine di coordinamento, che opereranno in sinergia con la Struttura di missione P.N.R.R. presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Governo ha inteso rafforzare la governance del P.N.R.R. rendendo sistematico e più capillare il raccordo tra amministrazioni centrali e soggetti attuatori, valorizzando la prossimità territoriale e l’esperienza delle Prefetture e offrendo un supporto per una rinnovata collaborazione e confronto sulle eventuali criticità che dovessero emergere.