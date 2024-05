La comunità salesiana di Brindisi è pronta per la Festa di Maria Ausiliatrice 2024, che si terrà dal 21 al 26 maggio.

È l’occasione per celebrare la devozione alla Madonna e per riflettere sul suo ruolo di madre e aiuto dei cristiani in un weekend di gioia, fede e divertimento.

La festa di quest’anno a Brindisi sarà ricca di eventi per tutte le età, tra cui Sante Messe, processioni, concerti, spettacoli, giochi e attività per bambini. La novità del 2024 è il percorso gastronomico con prodotti tipici del territorio Brindisino e Pugliese. I visitatori potranno incontrare stand di ogni tipo: dalle conserve all’olio alle mozzarelle alla birra locale.

Insomma sarà possibile assaggiare e gustare i prodotti della nostra terra in una cornice piena di musica, fede e divertimento





Questo il Programma:

Mercoledì 22 maggio:

Ore 18:30: Santa Messa animata dalla Famiglia Salesiana

Ore 19:30: Cinema sotto le stelle presso il Teatro

Giovedì 23 maggio:

Ore 16:00: Triduo di Preghiera a Maria Ausiliatrice

Ore 17:00: Saggio dei Laboratori 2024 in cortile

Ore 19:00: Sagra della Porchetta in Oratorio

Ore 21:00: Appia Music Festival – Prima serata: Vega BO

Venerdì 24 maggio:

Ore 7:00-8:15: Sante Messe

Ore 18:30: Santa Messa solenne in onore di Maria Ausiliatrice

A seguire: Processione per le vie della Parrocchia con itinerario:Via appia – Via O. Fiacco – via M Ausiliatrice – via Villafranca – viale San Giovanni Bosco – via Appia – via Don Gnocchi – via Fulvia – via G. Balsamo – via Appia – rientro in Oratorio;

A seguire: Inaugurazione della Sagra della porchetta e degli Stand Gastronomici nel cortile dell’Oratorio con animazione musicale a cura del gruppo “Na Rumba Gitana – Gipsy Kings Style”

In chiusura: Spettacolo pirotecnico

Sabato 25 maggio:

Ore 16:00: Torneo Mini Basket

Ore 18:30: Sagra e Stand gastronomici in oratorio

Ore 19:00: Sagra della Porchetta in Oratorio

Ore 21:00: Appia Music Festival

A seguire: VEGA 80 in concerto

Domenica 26 maggio:

Ore 17:30: Live Music in Oratorio

Ore 19:00: Sagra della Porchetta in Oratorio

Ore 19:00: Appia Music Festival, Finale

A seguire: Albamusic in concerto