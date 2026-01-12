La Dinamo espugna la Tensostruttura Dimastrochicco superando la Valentino Basket Castellaneta per 87-84 al termine di una gara intensa e combattuta, decisa soltanto nei minuti finali. Due punti pesantissimi per la classifica che permettono ai brindisini di chiudere il girone di andata con un brillante record di 10 vittorie e 4 sconfitte, confermando la propria competitività.

Quattro uomini in doppia cifra per la Dinamo e prova maiuscola di Alfonso Di Ianni, autore di una doppia doppia da 15 punti e 10 rimbalzi.

Partenza con il quintetto composto da Gonzalez, Stankovic, Sapiega, Di Ianni e Pulli. Il primo canestro è di marca Castellaneta con Diaz, ma Di Ianni risponde subito con due conclusioni dalla lunga distanza. Gonzalez si unisce al festival offensivo e la Dinamo prende il comando. Il duo Stankovic-Gonzalez, con il contributo di Pulli, firma il +9 (10-19). Contini però domina a rimbalzo offensivo e con diverse seconde opportunità permette ai padroni di casa di restare in partita e il primo quarto si chiude sul 19-23 per gli ospiti. Nel secondo periodo Castellaneta rientra con grande energia, alternando difese aggressive a soluzioni offensive costruite sul talento di Diaz e Spina Diana. La tripla di Contini vale il pareggio, poi arriva anche il primo sorpasso fino al 36-29. Stankovic prova a ricucire con una tripla dall’angolo su assist di Di Ianni, ma i padroni di casa sono in serata dall’arco e con Buono toccano il massimo vantaggio sul 44-34. Gonzalez commette rapidamente il quarto fallo e coach Cristofaro richiama il suo playmaker in panchina. La tripla allo scadere di Sapiega manda le squadre al riposo lungo sul 48-43.

Anche nella ripresa Castellaneta continua a spingere e con l’asse Contini-Diaz sale fino al +11 (54-43). L’ingresso di Greco, utilizzato con minutaggio ridotto, dà però nuova energia ai biancazzurri: la difesa sale di colpi, la squadra accetta la battaglia fisica e muove meglio il pallone. Sapiega segna 5 punti consecutivi e riporta la Dinamo a contatto. Dopo un lungo inseguimento, è Di Ianni a firmare il nuovo vantaggio ospite (65-62). Sapiega commette un fallo antisportivo e Postigo fa 2/2 dalla lunetta e il terzo quarto si chiude con la Dinamo avanti di un solo punto 64-65. Nell’ultima frazione la Dinamo vola sul +4 con il gioco da tre punti di Stankovic subito annullato dalla tripla di Contini. A questo punto sale in cattedra Gonzalez: il play realizza 10 punti consecutivi (13 nell’ultimo quarto) e insieme a Stankovic porta i suoi sul +7 a quattro minuti dalla fine. Castellaneta non molla e con un mini break torna a un solo possesso di distanza a 54 secondi dal termine. Buono sbaglia dalla lunetta e la Dinamo, con lucidità e gestione dei possessi finali, porta a casa una vittoria di enorme valore per 87-84.

Domenica prossima scatterà il girone di ritorno con una sfida di grande prestigio. La Dinamo sarà di scena al PalaCalafiore contro la Viola Reggio Calabria. Palla a due alle ore 18:00.

Valentino Basket Castellaneta – Dinamo Basket Brindisi 84-87 (19-23; 48-43; 64-65;84-87)

Valentino Castellaneta: Diaz 21, Ojo 10, Postigo 4, Shannon, Spina Diana 11, Buo 5, D’Apice 6, Buono 12, Contini 15, Basile ne, Casarola ne. Coach: Luisi

Dinamo Brindisi: Greco 2, Pantile, Costabile 2, Stankovic 23, Pulli 6, Gonzalez 23, Di Ianni 15, Sapiega 12, Cissè 4, Sannelli ne, Paciulli ne. Coach: Cristofaro

Arbitri: Laveneziana – Tornese

Ufficio Comunicazione – Dinamo Basket Brindisi