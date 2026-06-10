La medicina italiana celebra una delle sue professioniste più apprezzate. In occasione dei MioDottore Awards 2026, evento tenutosi lunedì scorso presso il Milano LUISS Hub, la dottoressa Alessia Maccagnano, specialista in radiologia diagnostica e senologica che lavora presso la ASL di Brindisi e privatamente in ambulatori di Brindisi, Squinzano e Lecce, ha ricevuto un prestigioso riconoscimento che ne valorizza il percorso professionale e il rapporto di fiducia costruito negli anni con i pazienti.

La cerimonia, svoltasi a Milano nell’ambito dell’evento nazionale organizzato da MioDottore, ha riunito medici e specialisti provenienti da tutta Italia, premiando i professionisti che si sono distinti non soltanto per le competenze cliniche, ma anche per la qualità dell’assistenza, l’empatia e l’attenzione verso i pazienti.

Per la dottoressa Maccagnano, il riconoscimento rappresenta il coronamento di un impegno costante nel campo della diagnostica senologica e radiologica. Da anni punto di riferimento per numerose pazienti del territorio pugliese, la specialista ha costruito la propria reputazione sulla professionalità, sull’aggiornamento continuo e sulla capacità di accompagnare le persone nei momenti più delicati del percorso di cura.

Il premio assume un valore particolare perché riflette il giudizio espresso direttamente dai pazienti attraverso la piattaforma MioDottore, uno dei principali portali europei dedicati alla prenotazione di visite mediche e alla raccolta di recensioni verificate. Un riconoscimento che testimonia come, accanto alle competenze tecniche, siano sempre più determinanti l’ascolto, la disponibilità e la capacità di instaurare un dialogo autentico con chi si affida alle cure del medico.

«Questo premio rappresenta un grande onore e una profonda emozione», afferma la professionista «e ritengo che sia un risultato ottenuto grazie alla fiducia di centinaia di pazienti e al lavoro quotidiano svolto con dedizione.»

Per Brindisi e per l’intera sanità pugliese, il riconoscimento alla dottoressa Alessia Maccagnano costituisce motivo di orgoglio, confermando il valore di professionisti che contribuiscono ogni giorno ad elevare la qualità dell’assistenza sanitaria sul territorio.

I MioDottore Awards 2026 hanno così acceso i riflettori su storie di eccellenza medica e umana, e quella della dottoressa Alessia Maccagnano si inserisce a pieno titolo tra gli esempi più significativi di una medicina che mette al centro la persona, l’ascolto e la fiducia.