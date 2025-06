La Giunta Comunale di Ostuni ha approvato, con deliberazione n. 131 del 12 giugno 2025, il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di interventi integrati di infrastrutturazione verde nell’abitato costiero di Diana Marina. Il progetto, dal valore complessivo di 1.100.000 euro, è stato candidato a finanziamento regionale nell’ambito dell’Azione 2.13 del Programma Regionale Puglia FESR-FSE+ 2021-2027, dedicata alla valorizzazione del capitale naturale e alla riduzione dell’impatto ambientale nelle aree urbane e periurbane.L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di rigenerazione della fascia costiera, già avviato con gli interventi realizzati nella località Camerini e proseguito ora nel tratto di Diana Marina. Obiettivo dell’Amministrazione è riqualificare in modo sostenibile il paesaggio costiero attraverso l’introduzione di infrastrutture verdi, l’aumento della permeabilità del suolo e il recupero ecologico di aree marginali o degradate.Il progetto è frutto di una proficua sinergia tra i settori comunali dei Lavori Pubblici, dell’Ambiente e del Governo del Territorio, che hanno lavorato in maniera integrata per coniugare obiettivi paesaggistici, funzionali e ambientali. Una collaborazione trasversale che ha permesso di costruire una proposta solida e coerente con le linee strategiche regionali in materia di transizione ecologica.Tra gli interventi previsti figurano la rinaturalizzazione della scogliera e dello spalto della lama, la riqualificazione del fronte mare mediante la rimozione di superfici asfaltate e la loro sostituzione con aree verdi e pavimentazioni drenanti, la forestazione urbana nel “Parco sul Mare” e nel “Parco dello Sport”, il recupero naturalistico del parcheggio costiero con tecniche di de-impermeabilizzazione e il potenziamento dei percorsi pedonali e ciclabili lungo la Via Francigena.

La proposta progettuale risulta coerente con gli obiettivi ambientali e paesaggistici previsti dall’Avviso pubblico regionale, tra cui la valorizzazione dei servizi ecosistemici, il contrasto al consumo di suolo, il recupero delle connessioni ecologiche costiere e la rigenerazione delle aree urbanizzate. La candidatura rappresenta un passo importante per accedere ai fondi europei destinati alla transizione ecologica delle città pugliesi e testimonia la volontà del Comune di Ostuni di investire concretamente in interventi di lungo termine a favore della sostenibilità ambientale e del paesaggio.