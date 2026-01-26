Martedì 23 gennaio 2026, a Fasano, si è svolto un intenso e partecipato incontro-laboratorio tra i partecipanti al corso “LA MUSICA È DI TUTTI” e il trombettista Fabrizio Bosso, musicista di grande esperienza e sensibilità artistica.

Il corso, a frequenza gratuita, tenuto dal M*Onofrio Susca e finanziato da AccordiAbili APS ETS con i proventi del 5×1000, si inserisce in un percorso educativo e culturale volto a promuovere la musica come linguaggio universale, accessibile e inclusivo.

L’incontro ha rappresentato un momento significativo di condivisione, ascolto e sperimentazione, confermando come la musica possa essere uno strumento capace di coinvolgere tutti, indipendentemente dall’età o dal livello di preparazione.

Durante il laboratorio, Fabrizio Bosso ha accompagnato i partecipanti in un vero e proprio viaggio nel linguaggio musicale, alternando momenti di racconto personale, esempi sonori e attività pratiche. La tromba, protagonista dell’incontro, è diventata mezzo di dialogo e scoperta: non solo strumento tecnico, ma voce, respiro ed emozione.

Particolare attenzione è stata dedicata all’ascolto consapevole, al ritmo e all’importanza dell’espressione individuale. I partecipanti hanno potuto sperimentare come la musica nasca dall’incontro tra corpo, mente e relazione con gli altri, in un clima informale e stimolante che ha favorito la partecipazione attiva.

Il progetto “LA MUSICA È DI TUTTI” si conferma così uno spazio formativo capace di abbattere barriere, promuovendo la musica come bene comune e strumento di crescita personale e collettiva. L’incontro con Fabrizio Bosso ha arricchito il percorso guidato da Onofrio Susca, lasciando nei partecipanti entusiasmo, curiosità e nuove consapevolezze.

Un’esperienza che ribadisce un messaggio semplice ma potente: la musica non è per pochi, ma per tutti.