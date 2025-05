Ultima chiamata con la serie A2 per la Pantaleo Podio Fasano che nel prossimo week-end affronterà il Marsala Volley TP vincitore della fase eliminatoria (play-off fase 2 e 3) riservato alle seconde e terze classificate dei gironi C e D. Un cammino molto condensato quello giocato dalla squadra siciliana che in appena 15 giorni ha prima affrontato ed eliminato il Cesena (terzo classificato del girone C) e mercoledì scorso invece ha avuto la meglio sul Riccione (seconda classificata del girone C) al termine del doppio confronto. Un tour de force che ha portato le candidate a giocare ogni tre giorni per arrivare a disputare la finalissima. Finalissima che mette il Marsala dinanzi alla Pantaleo Podio Fasano perdente dei play-off di fase 1 contro il Bologna.

Atto finale della stagione che si svolgerà con gara di andata e ritorno con eventuale golden-set. Finale tra due roster che hanno disputato la regoular season nello stesso girone D vinto dalla formazione fasanese seguita in classifica generale proprio dai siciliani del Marsala. Roster di grande spessore allenato da coach Pasqualino Giangrossi che anche in questi play-off ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per un importante salto di categoria. Gara di andata che si disputerà in quel di Marsala domenica 1 giugno per poi chiudere la stagione con il return match previsto a Fasano sabato 7 giugno.

“Trattasi di un match molto complicato – afferma Paolo Totero coach della Pantaleo Podio Volley Fasano – contro un avversario che conosciamo bene. Durante il campionato ci siamo confrontati per ben due volte vincendo in entrambe le gare. Ma i play-off sono una gara a parte e quindi bisogna dimenticare in fretta tutto ciò che è stato fatto sino ad ora compreso le gare disputate contro il Bologna. Serve un reset mentale immediato e tanta consapevolezza dei nostri mezzi per disputare al meglio queste prossime e decisive partite”.

Gara che si terrà presso il Palasport San Carlo di Marsala con inizio alle ore 18.

Arbitri: Lorenzo Foppoli, Alessandro Scapinello

Giada Amatori