Nessun problema per la Pantaleo Podio Volley Fasano contro un Crotone già retrocesso ma decisamente in palla per questa sua ultima trasferta stagionale. La vittoria va alle padrone di casa che portano a casa i tre punti in palio senza nessuna difficoltà dando appuntamento al proprio pubblico al prossimo play off promozione. Spareggio decisivo che vedrà le bolognesi del VTB FCredit Bologna sfidare le fasanesi per l’accesso diretto in serie A2. Decisivo per le bolognesi lo scontro diretto interno contro il Riccione che ha visto le padrone di casa imporsi per 3-1 conquistando così il primo posto matematico nel girone C. Play off promozione la cui gara di andata si disputerà il 17/18 maggio prossimo in quel di Bologna con gara di ritorno a Fasano.

Tornando al match tra Pantaleo Podio Fasano e Crotone, giocato al Salvemini di Fasano il roster fasanese di coach Paolo Totero ha avuto la possibilità di mettere a punto alcuni dettami tecnici in attesa del match decisivo della stagione in corso. Occasione utile per dare minuti di gioco anche a chi durante la stagione ha avuto meno spazio in gare ufficiali. Primo set ben giocato da entrambe le formazioni con le fasanesi sempre in controllo della gara contro un Crotone che si difende bene ma che nulla può contro l’esperienza della capolista. Nel secondo set le fasanesi forzano qualche giocata mettendo in serie difficoltà le ospiti che si fermano a solo 12 punti. Nel terzo e ultimo game girandola di sostituzioni per entrambi e gara sempre viva con le padrone di casa che però portano a casa anche il punto decisivo del match.

Intanto sabato prossimo chiusura stagionale della regolar season in trasferta contro il Pescara.

Pantaleo Podio Volley Fasano – Volley Crotone 3-0

(25-22, 25-12, 25-22)

Pantaleo Podio Volley Fasano: Maiorano 3, Mearini 8, Albano, Negro 5, De Dominicis, Di Coste 1, Campana 8, Vinciguerra 4, Botarelli 12, Martilotti 9, Soleti 8, Vittorio. All. Totero.

Pallavolo Crotone: Colò 1, Sturniolo 1, Kus 6, Maggipinto, Cesario 6, Bosi, Franceschini 6, Pasquini, Sudano 1, Esposito 8. All. Asteriti

Arbitri:

Classifica: Pantaleo Podio Volley Fasano pt. 57, Marsala Volley 49, Star Volley Bisceglie 46, Epas Agocap Pvt Modica 43, Nimis Cons. Uv. Pomezia 38, Volleyro Casal dei Pazzi Roma 38, Co.Ge.Vesuvio Oplonti 36, Zero5 Castellana Grotte 36, Iannino Volley S. Teresa Riva Messina 34, Lu.Vo Barattoli Arzano 33, Ics Volley Lucia Roma 24, Pallavolo Crotone 16, Sirdeco Volley Pescara 0

Giada Amatori