Nessuna sorpresa per le ragazze di coach Paolo Totero che alla ripresa del campionato, dopo 20 giorni di inattività imposto dal calendario, battono agevolmente lo Zero5 Castellana Grotte riprendendo la corsa per un posto nei play off promozione. Gara senza storia quella che va in scena al Salvemini di Fasano con la Pantaleo Podio Fasano che parte con la massima concentrazione sorprendendo gli ospiti che cedono facilmente il passo. Fasanesi che sfoderano una battuta precisa e attacchi molto efficaci che nei primi due set travolgono le baresi incapaci di opporre resistenza. La musica cambia nel terzo set che vede i due roster affrontarsi punto a punto per gran parte del game. Coach Totero corre ai ripari apportando qualche modifica che permette al suo team di portarsi avanti e chiudere il set decisivo. Tre punti fondamentali che rilanciano la corsa delle fasanesi nella corsa verso i play off.

“Nonostante i due turni di stop imposti – afferma il centrale Chiara Albano – non abbiamo subito nessun contraccolpo. L’ottimo approccio all’incontro ci ha permesso di portare a casa il risultato senza grossi patemi. Di gara in gara ci stiamo amalgamando bene e questo è molto importante per il proseguo di questo campionato dove dobbiamo incontrare roster davvero molto competitivi”.

Nota di merito al capitano Valentina Barbolini autrice di un ottima prestazione a testimonianza di una ritrovata forma fisica. Vittoria meritata quindi per la Pantaleo Podio Fasano contro un Castellana volitivo ma tecnicamente inferiore al roster del presidente Renzo Abete visibilmente soddisfatto a fine gara.

Pantaleo Podio volley Fasano–Zero5 Castellana Grotte: 3-0

(25-19; 25-15; 25-20)

Pantaleo Podio volley Fasano: Antonaci 4, Di Diego, Mollica, Fatticcioni, Negro 6, Marsengo 13, Rizzo, Barbolini 11, Morabito, Albano, Martilotti 13, Pisano, Soleti 7. All. Totero.

Zero5 Castellana Grotte: Bellanca, Daprile, Sangoi 3, Rizza, Fino, Belloni, Bondarenko 13, Recchia, Gogna 5, Pinto, Salamida 4, Severin, Giombini 10, Forensi 1. All. Ciliberti.

Arbitri: Giuseppe Resta e Sara Galiuti.

Ufficio Stampa