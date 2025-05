Vittoria in quel di Pescara per le fasanesi del presidente Renzo Abete che onorano il campionato fino all’ultima gara della regular season chiudendo il proprio girone in testa al girone D con ben 60 punti. Risultato mai in discussione con le gialloblù di coach Paolo Totero che tra un set e l’altro, oltre a portare a casa l’intera posta in palio, hanno avuto la possibilità di provare alcune importanti soluzioni tattiche in previsione della prima gara dei play off promozione della prossima settimana. Gara che ha visto l’ingresso in campo di tutta la rosa fasanese per mettere nelle gambe di tutto il roster minuti importanti di gioco. Nulla da fare per le abruzzesi che terminano il campionato a 0 punti in classifica salutando cosi la serie B1. Di contro una Pantaleo Podio Fasano che chiude in testa il suo girone con ben 60 punti, 11 in più sulle seconde classificate Marsala e Bisceglie. Campionato che ha visto le gialloblù mettere a segno ben 21 vittorie e solo 3 sconfitte, restando in vetta alla classifica generale per ben 20 giornate consecutive. Un primato che le è valso anche la partecipazione alla Coppa Italia di categoria organizzata proprio in quel di Fasano, dove è riuscita a ottenere la seconda posizione. Primato da grande squadra utile ad affrontare nella migliore condizione possibile i play-off promozione contro la VTBCRedit Bologna già incontrato nella sfortunata finale di Coppa Italia.

Nelle zone basse della classifica a pagare dazio salutando la serie B1 sono stati la Sirdeco Volley Pescara, il Crotone e Santa Lucia Volley Roma, oltre al Traina ritiratosi dalla competizione a metà campionato.

Sirdeco Volley Pescara – Pantaleo Podio Volley Fasano 0-3

(18-25, 9-25, 13-22)

Sirdeco Volley Pescara: Cerrone, Passamonti, Boscolo 3, Natale, Distaso 2, Falcone, Oumayma 6, Mazzoni, Barbieri 4, Giampietro 3. All. Fusco.

Pantaleo Podio Volley Fasano: Maiorano 10, Mearini 13, Albano, Negro 5, De Dominicis, Di Coste 7, Campana 9, Vinciguerra 1, Botarelli 3, Martilotti 3, Soleti 6, Vittorio. All. Totero.

Arbitri: Luigi La Torre, Luca D’Amico

Classifica: Pantaleo Podio Volley Fasano pt. 60, Marsala Volley 49, Star Volley Bisceglie 49, Epas Agocap Pvt Modica 45, Nimis Cons. Uv. Pomezia 41, Zero5 Castellana Grotte 39, Volleyro Casal dei Pazzi Roma 38, Co.Ge.Vesuvio Oplonti 36, Lu.Vo Barattoli Arzano 36, Iannino Volley S. Teresa Riva Messina 35, Ics Volley Lucia Roma 24, Pallavolo Crotone 16, Sirdeco Volley Pescara 0

Giada Amatori