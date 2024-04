La Pantaleo Podio Volley Fasano alla sua prima partecipazione nel campionato nazionale di serie B1 femminile, vincendo in quel di Marsala ,conquista la qualificazione ai play off promozione. Una qualificazione ottenuta grazie ad un girone di ritorno strepitoso frutto di undici vittorie consecutive. In terra siciliana erano di fronte le due pretendenti all’unico posto rimasto a disposizione per la disputa degli spareggi per l’accesso per gli spareggi promozione. Una vittoria strepitosa quella messa a segno da Valentina Barbolini e compagne che nonostante le non perfette condizioni fisiche hanno raggiunto un traguardo importante considerato anche che la formazione fasanese è una neo promossa.

“Siamo matricole di questa categoria, con un allenatore al suo secondo anno da prima guida e un direttore sportivo donna. Nessuno ci ha dato credito ma abbiamo costruito una squadra che è una macchina vincente – afferma il ds Micaela Cofano – e stasera l’abbiamo dimostrato vincendo e raggiungendo l’obiettivo da noi prefissato. Le ragazze sono state davvero eccezionali portando a casa questo primo obbiettivo con due giornate di anticipo sulla fine della regular season. Ora ci godiamo qualche giorno di meritato riposo in attesa di disputare le ultime due giornate di questo campionato che ci daranno l’occasione di prepararci al meglio per la fase dei play off promozione.

Inizio gara che presentava le fasanesi contratte vuoi per l’importanza della posta in palio ,vuoi anche perchè la settimana pre partita ci erano stati problemi nel lavoro in palestra virtù di una settimana. Il primo set, nonostante l’equilibrio, si chiude a favore delle siciliane. Un punto che illude le padrone di casa convinte di poter fare un sol boccone della squadra fasanese. Ma non è così,alla ripresa del match le gialloblu si presentono completamente diverse con un attacco oleato alla perfezione ed una difesa che non nulla lascia alle siciliane. I tre set vinti sono per la squadra del presidente Renzo Abate pura dimostrazione di come si gioca la pallavolo moderna fatta di tecnica e fisicità.

“Semplicemente superlative – afferma coach Paolo Totero – è l’unico aggettivo che posso attribuire alle mie ragazze che per l’undicesima volta consecutiva hanno portato a casa una vittoria fantastica”.

Gesancom Marsala-Pantaleo Podio Volley Fasano 1-3

(25-21, 18-25, 18-25, 20-25)

Gesancom Marsala: Varaldo 13, Caserta 11, Modena 1, Bergese, Norgini, Gasparroni 1, Sturniolo 2, Grippo, Galiero 13, Silotto 10, Morciano 3. All. Campisi.

Pantaleo Podio Volley Fasano: Antonaci 7,Di Diego, Mollica, Fatticcioni, Negro 3, Marsengo 9, Albano, Rizzo, Barbolini 14, Morabito, Martilotti 20, Pisano, Soleti 10. All. Totero.

Arbitri: Andrea Bonzanni e Clarissa Cassone.

Giada Amatori