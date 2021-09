La Pro Loco di Tuturano in collaborazione con l’Associazione Micologica Campiense promuove un corso di formazione per l’ottenimento dell’attestato utile al rilascio del permesso di raccolta dei funghi epigei spontanei con validità su tutto il territorio regionale.

Le lezioni del corso si terranno dal 28 al 30 settembre presso i locali dell’Associazione sita in Via Stazione (Ex Scuole elementare) e saranno tenuti dal Dott. Micologo Giorgio Rucco.

Il corso di formazione è svolto dall’Associazione Micologica Campiense e saranno svolti nel pieno rispetto delle normative vigenti, valide per fronteggiare l’emergenza epidemiologica Covid.

Per iscrizioni e informazioni rivolgersi Info prolocotuturano@gmail.com