Nel pomeriggio si è tenuto, presso il Salone di Rappresentanza della Provincia di Brindisi, il Talk di Condivisione e Confronto intitolato “Verso la fase 2 del Mediaporto di Brindisi: la matrice del porto in un progetto culturale inclusivo e innovativo”. L’evento è stato organizzato dalla Provincia di Brindisi nell’ambito dell’Avviso regionale “Interventi per la valorizzazione del patrimonio culturale e innovazione nei luoghi di cultura pubblici non statali” – Azione 8.7 – PR Puglia 2021-27 (A_Avviso_8.7). Il Responsabile Unico del Progetto è l’architetto Gilberto Lapresa.

L’iniziativa ha avuto come scopo l’avvio di un percorso partecipato volto alla definizione di un protocollo di collaborazione e di una vision comune per il futuro del centro culturale.

La Provincia di Brindisi ha invitato diversi attori del territorio: istituzioni del Terzo Settore, scuole, imprese culturali e creative, organizzazioni sociali e culturali, nuove cittadinanze, attori economici e culturali del porto e del patrimonio.

L’obiettivo primario è sviluppare un pensiero progettuale condiviso per il futuro del Mediaporto di Brindisi. Si intende ripensare il ruolo dei luoghi pubblici della cultura, in linea con l’Avviso regionale 8.7, trasformandoli in presidi inclusivi, innovativi e accessibili. Il Mediaporto, definito lo “specchio culturale” del porto fisico della città, entra nella sua Fase 2 che lo vede evolvere da un luogo centrato sui libri a uno spazio culturale orientato a generare relazioni, competenze, benessere e nuove economie.

L’incontro è stato fondamentale per un processo di ascolto condiviso, partendo dalle realtà operanti sul territorio e dalle loro visioni. Il Talk è servito ad avviare un pensiero comune per costruire una direzione possibile per i prossimi anni, incentrata su rigenerazione, partecipazione e innovazione sociale.

Il Presidente f.f. della Provincia di Brindisi, Giuseppe Ventrella, ha commentato l’iniziativa sottolineando l’importanza del metodo adottato: “L’incontro di oggi – ha affermato – segna l’avvio di un percorso fondamentale per valorizzare al meglio i fondi regionali dell’Azione 8.7. La Provincia di Brindisi, quale ente gestore, considera prioritaria la consultazione delle realtà locali. Il Mediaporto è un asset strategico che deve evolvere per rispondere alle esigenze di innovazione e inclusione previste dal bando. Il contributo di Istituzioni, imprese e associazioni sarà determinante per definire un protocollo che garantisca una gestione futura in linea con la rigenerazione culturale e l’innovazione sociale. Il Mediaporto deve permetterci di guardare al futuro senza perdere il legame con il passato: uno spazio moderno e aggregante, capace di mantenere anche la funzione preziosa della “vecchia” biblioteca come luogo di incontro e conoscenza. Proseguiremo nel dialogo con il territorio affinché il Mediaporto diventi un centro culturale davvero moderno e utile alla nostra comunità”.