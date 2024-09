La Rassegna del Chiostro 2024 ospita il libro dell’autore don Cosimo Posi, “Delle mie indomite utopie”, edito Vivereln, nella serata di saluto finale del palinsesto 2024.

Descrizione del libro.

Gli scritti qui raccolti, apparsi dapprima sulla mia pagina Facebook come post estemporanei, sono stati poi ampiamente rimaneggiati per assumere la forma più elaborata nella quale ora si presentano in questo libro, con l’auspicio che, in tal modo, possano essere di qualche utile e prezioso beneficio per chi avrà la pazienza di leggerli. Sono semplici note di un viaggio esistenziale, una sorta di ideale diario di bordo composto su una fragile imbarcazione di fortuna, metafora dell’avventurosa traversata della vita. I temi trattati nelle riflessioni, che traggono spunto da brevi citazioni di celebri autori, riguardano Dio, la vita, il tempo, l’amore, la felicità, la bellezza, il dolore, il sogno. Mi sono accorto, a lavoro ultimato, che in tale scrittura sono affiorate via via, come per germinazione spontanea, alcune fra le mie indomite utopie, che spero vivamente possano essere condivise da molti altri, in quanto esse attraversano, col filo rosso della speranza tenace, la nostra prosaica, e talvolta incolore, trama del vivere.

L’esposizione pittorica tematica è a cura di Antonia Acri, vicepresidente della Associazione culturale Porta D’Oriente di Brindisi.

L’associazione culturale Ruhart Artistic Worship di Brindisi curerà le meditazioni musicali.

Appuntamento nel chiostro della chiesa di San Benedetto alle ore 19.00 di martedì 24 settembre.