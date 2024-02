La cosa drammatica è che in questa Città una piccola parte di gente (fortunatamente piccola piccola sotto tutti i punti di vista con il testa il sindacato Rosso) è capace di “inorridirsi” per un bacio (INCREDIBILE) e nulla dice invece della irruzione “rosso-squadrista” con violenza fisica e verbale della CGIL e di vari manifestanti e elementi politici di sinistra nella sala giunta (luogo istituzionale) per interrompere una conferenza stampa indetta dal Consorzio per la gestione dei servizi sociali e dagli enti soci Comune di Brindisi e Comune di San Vito per ristabilire la VERITA, un esercizio costituzionalmente garantito di libera espressione democratica, con l’aggravante che sono state interrotte le AmminiStrazioni pubbliche e quindi l’Istituzione!!!

Se questo è il modo di fare sindacato della CGIL e opposizione del PD lunga vita all’Amministrazione Marchionna! Se ne facciano una ragione tutti i rosiconi! E soprattutto stiano sereni continueremo da domani nell’opera di “bonifica” di un sistema politico sindacale che invece che avere come priorità la tutela e l’assistenza delle categorie fragili ha tutelato ed consolidato privilegi e privilegiati ben identificati!

Post Massimiliano Oggiano