La scomparsa di Salvatore Bianco lascia un vuoto incolmabile nel mondo ACSI e dell’intero panorama dello sport brindisino e pugliese.

Non solo per gli incarichi e la storia che Salvatore ha significato – per oltre 50 anni presidente, volto ed anima di ACSI Brindisi – ma soprattutto per il valore aggiunto e lo stile che il presidente Bianco ha saputo trasmettere a diverse generazioni di sportivi dell’Alto Salento.

La sua passione più forte senza dubbio il settore giovanile del calcio dove ha saputo accompagnare e far crescere sodalizi e centri sportivi in città e nel territorio e creare le condizioni affinché moltissime giovani leve locali potessero fare il salto di qualità da professionisti e fino alla massima serie.

Dai primi anni Settanta ai primi decenni del Duemila Salvatore Bianco ha visto, vissuto e saputo interpretare diverse epoche dello sport rispondendo con la tenacia e la costanza del suo temperamento alle difficoltà piccole e grandi di chi vuole fare sport in provincia.

La sua storia è la storia di ACSI e di questo gli si dà unanimemente tributo oggi al termine del suo percorso umano.

L’ultimo match vinto da Salvatore per ACSI è stato quello del ricambio generazionale e la sua grande esperienza messa a disposizione dei nuovi dirigenti del territorio.

A Salvatore il nostro ricordo grato e l’impegno a proseguire con ancora maggiore impegno il lavoro che ha saputo tracciare.

Alla famiglia Bianco l’abbraccio della famiglia ACSI.