In relazione ai gravi fatti avvenuti ieri sera a Torino, nel corso dei quali si sono registrati violenti scontri tra appartenenti ai centri sociali e le Forze di Polizia, la Segreteria Provinciale SAP di Brindisi esprime piena solidarietà e vicinanza alle colleghe e ai colleghi impegnati nei servizi di ordine pubblico.

Ancora una volta le donne e gli uomini in divisa si sono trovati a fronteggiare situazioni di estrema tensione, caratterizzate da aggressioni, lanci di oggetti, martellate, devastazione ed atti di violenza che nulla hanno a che vedere con il diritto di manifestare.

I poliziotti sono stanchi di subire, di essere utilizzati come bersaglio e di operare in condizioni sempre più difficili, spesso senza tutele adeguate e con organici insufficienti.

Non è più accettabile che chi indossi una divisa, debba rischiare quotidianamente la propria incolumità, per garantire l’ordine e la sicurezza di tutti mentre, chi fomenta disordini, odio e compie atti criminosi, resta impunito o minimizzato nelle proprie responsabilità.

Attendiamo una risposta forte, concreta e immediata da parte del Governo, che passi attraverso:

– norme chiare e strumenti efficaci per contrastare la violenza contro le Forze dell’Ordine;

– tutele giuridiche reali per chi opera in prima linea;

un chiaro segnale politico che riaffermi il principio di legalità e il rispetto dello Stato.

La sicurezza non è uno slogan e il rispetto per chi la garantisce non può più essere rimandato.

I poliziotti meritano rispetto, tutela e risposte. Ora!

La Segreteria Provinciale SAP – Brindisi