La Settimana Santa di Francavilla Fontana, torna in diretta su Antenna Sud Extra, unica per suggestioni, colori, fede e tradizione.

Nel segno dei Pappamusci, dei Misteri, delle Trenule, dei Crociferi: e, soprattutto, della grande partecipazione popolare.

I due momenti più attesi e sentiti saranno trasmessi, in diretta, a partire dalle 19.30 di giovedì e venerdì da Antenna Sud Extra, canale 92 del digitale terrestre e in streaming sul sito www.antennasud.com, oltre che in diretta Facebook sulla pagina ufficiale dell’emittente.

La due giorni parte nel tardo pomeriggio di giovedì, dalle 18:00, con la notte dei Pappamusci.

Il volto dei pellegrini è coperto da un cappuccio bianco come ad indicare una colpa da espiare, una preghiera da intercedere, un voto da esaudire.

Il loro pellegrinaggio, in coppia, parte dalla chiesa del Carmine per raggiungere i sepolcri delle chiese di Francavilla.

Venerdì, sempre dalle 19.30, il momento clou dei sacri riti, con la processione dei Misteri o del Battaglino, così detta per il caratteristico crepitio rumoroso prodotto dalle tremule, manigliette in legno con borchie in metallo, che scandiscono il ritmo dell’incedere delle varie confraternite e delle statue. A rendere unico il Venerdì Santo francavillese sono i crociferi, penitenti col volto coperto che trascinano “li trai”, pesanti travi a forma di croce che rumorosamente strisciano, come in un drammatico lamento di perdono, lungo il percorso.

La processione sarà trasmessa integralmente.

