January 5, 2026
Gen 5, 2026    Posted by    news, Teatro

Il sipario del Teatro Kennedy si prepara ad alzarsi su uno degli appuntamenti più attesi della stagione di prosa fasanese. Mercoledì 8 gennaio alle ore 20.30, Fasano avrà il privilegio di inaugurare il tour pugliese di “Basta Poco”, una commedia brillante e “politicamente scorretta” che promette di far ridere e riflettere con la stessa intensità.
L’evento è frutto della sinergia tra l’Amministrazione Comunale di Fasano e Puglia Culture.
Sul palco un trio di fuoriclasse della comicità e della recitazione italiana: Antonio Cornacchione, autore del testo, sarà affiancato da un istrionico Pino Quartullo e dall’irresistibile verve di Alessandra Faiella. Insieme daranno vita a una vicenda umana e sociale dai toni grotteschi, capace di scattare una fotografia ironica ma cruda dell’Italia contemporanea.
Il protagonista è Palmiro, un tipografo sull’orlo del fallimento che vive abusivamente in un appartamento popolare intestato ai genitori scomparsi. Tra bugie, amori segreti per la sua dipendente ungherese e tentativi goffi di sopravvivenza economica, la vita di Palmiro viene sconvolta da un ordine di sfratto: la sua casa è stata assegnata a una famiglia rom.
Ciò che rende “Basta Poco” una commedia “ruvida” è lo scontro ideologico che ne scaturisce. Palmiro si ritrova improvvisamente al centro di una disputa politica: da una parte i centri sociali che vorrebbero cacciarlo, dall’altra i neofascisti che lo difendono strumentalmente per fini elettorali. In questo tritacarne mediatico e ideologico, il protagonista sarà costretto a mettere a dura prova le proprie certezze, finendo per trasformarsi in un “eroe suo malgrado”.

Ufficio Stampa
Città di Fasano

Comments are closed.