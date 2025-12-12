Il diciassettesimo turno del campionato di Serie A2 impegnerà la Valtur Brindisi in trasferta alla Opiquad Arena di Monza, casa della Gruppo Mascio Bergamo per le partite interne in questa fase della stagione regolare. La squadra biancoazzurra affronterà il primo del doppio impegno in trasferta previsto in pochi giorni, a causa del recupero della quindicesima giornata previsto per mercoledì 17 dicembre in casa della Real Sebastiani Rieti.

Dopo il successo interno nel big match contro Pesaro, quinta vittoria consecutiva dopo Rimini-Torino-Cento-Mestre, la Valtur Brindisi ha raggiunto la vetta della classifica in coabitazione con i marchigiani e Verona, pur potendo contare ancora su una partita da recuperare. Una striscia positiva che ha generato grande entusiasmo in tutto l’ambiente biancoazzurro, galvanizzato da prestazioni in crescita della squadra allenata da coach Piero Bucchi.

Gruppo Mascio Blu Basket Bergamo, dopo un avvio di stagione complicato che ha causato il cambio in panchina con coach Ramagli a subentrare lo scorso 4 novembre, ha ottenuto una preziosa e prestigiosa vittoria interna mercoledì sera nel match contro la Fortitudo Bologna. Risultato finale 65-56 in cui spiccano i 17 punti del rientrante Harrison, grande ex dell’incontro, e i 14 di Stefanini, new entry nel roster dall’11 novembre.

Palla a due domenica 14 dicembre alle ore 18:00 alla Opiquad Arena di Monza.

Diversi ex dell’incontro: D’Angelo Harrison, 58 presenze totali e 891 punti in canotta biancoazzurra nelle esperienze a Brindisi nella stagione 2020/21, nella seconda parte della stagione 2021/22 e nella seguente 2022/23 al rientro dopo l’infortunio patito nel maggio 2022; Mattia James Udom, due stagioni in Puglia dal 2020 al 2022 a 5,4 punti e 4,5 rimbalzi di media in 68 presenze ufficiali tra Serie A e coppe nazionali, oltre a 6,2 punti e 4,8 rimbalzi in 16 partite di FIBA Basketball Champions League; Eric Lombardi, in biancoazzurro nel corso dell’ultima annata in Lega A (2023/24) con ventisei presenze alla media di 12.8 minuti a partita e sei presenze in Europa tra il QR Basketball Champions League e la prima fase di Europe Cup. Da segnalare anche la presenza di Matteo Bogliardi alla New Basket Brindisi in occasione della Next Gen Cup 2019/20, quando in prestito dall’Oxygen Bassano si aggregò per affrontare la manifestazione riservata alle formazioni under 18 dei club iscritti al campionato di LBA.

Le parole del coach Valtur Brindisi, Piero Bucchi: “La striscia di cinque vittorie consecutive è stata un ottimo viatico per questa parte di stagione, ma adesso viene il difficile. Dovremo continuare a mantenere la stessa energia e intensità in un periodo che ci vedrà giocare fuori casa in tre occasioni nelle prossime quattro partite in calendario. Si comincia da Bergamo contro un’ottima squadra che ha fatto un’aggiunta di qualità come Stefanini, ha recuperato in settimana Harrison e ha battuto in casa Bologna a dimostrare tutte le proprie potenzialità. Sarà un match complicato ma i ragazzi hanno dimostrato di avere grande concentrazione e voglia di vincere”.

La partita sarà trasmessa domenica 14 dicembre alle ore 18:00 sulla piattaforma LNP Pass. Il servizio è raggiungibile al link https://lnppass.legapallacanestro.com/ e su app iOS, Android, Android TV e Samsung TV, consentendo la visione anche sui dispositivi Chromecast e Fire TV Stick. Diretta radiofonica sulle frequenze di radio Ciccio Riccio.

La partita sarà trasmessa in differita lunedì sera alle ore 23:00 su Teleregione (canale 77 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata) del Gruppo Editoriale Distante, media partner NBB.

Il locale Flabi Mediterranean coffee & food, punto di riferimento per tutti gli appassionati della pallacanestro brindisina, è la Club House della società biancoazzurra unico locale pubblico autorizzato a trasmettere le partite della Valtur Brindisi per tutta la stagione sportiva 2025/26. Per info e prenotazioni chiamare il numero 375-5366001.

Ufficio Stampa Valtur Brindisi