Un nuovo appuntamento con la storia, la cultura e il territorio è in programma a Brindisi sabato 31 gennaio 2026, con l’incontro dal titolo “La Via Appia lungo la storia: i vini della Regina Viarum”, promosso dall’A.p.s. Brindisi e le Antiche Strade – Casa di Quartiere Accademia degli Erranti.

L’evento si terrà alle ore 17:30 nella Sala Conferenze dell’Accademia degli Erranti, in via Giovanni Tarantini 35 (primo piano dell’ex Convento delle Scuole Pie), e si inserisce nel percorso avviato con AppiaDay, dedicato alla valorizzazione della Via Appia, riconosciuta Patrimonio UNESCO.

Un’occasione per rileggere la storia della Regina Viarum attraverso una prospettiva originale: quella del vino, elemento identitario e filo conduttore tra passato, presente e futuro del Mediterraneo.

L’incontro si articolerà in tre momenti principali.

L’introduzione storica sarà affidata al prof. Giacomo Carito, che ricostruirà il ruolo della Via Appia come infrastruttura culturale, economica e simbolica.

Seguirà l’intervento sui vitigni d’eccellenza, a cura del sommelier Giuseppe Rollo, che guiderà il pubblico alla scoperta delle varietà legate ai territori attraversati dall’antica via consolare.

Chiuderà il confronto la visione di sviluppo proposta da Carmine Dipietrangelo delle Tenute Lu Spada, focalizzata sul rapporto tra produzione vitivinicola, paesaggio e turismo sostenibile.

Al termine del convegno, a ingresso libero, si terrà una degustazione guidata di vini selezionati, riservata esclusivamente ai partecipanti che avranno effettuato la prenotazione.

Per la degustazione è infatti richiesta prenotazione obbligatoria, inviando un messaggio WhatsApp al numero 388 1130368 (Segreteria A.p.s. Brindisi e le Antiche Strade).

Un appuntamento che unisce storia, identità e sapori, offrendo una chiave di lettura contemporanea della Via Appia: non solo strada antica, ma asse vivo di cultura e sviluppo sostenibile.