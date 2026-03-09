Un viaggio immersivo tra vino, gusto e creatività: è questo lo spirito della Wine & Art Experience, in programma sabato 21 marzo 2026 dalle 12:30 alle 16:30 presso Cantine Paololeo a San Donaci, che per l’occasione ospiterà la pittrice enoica Arianna Greco.

L’iniziativa nasce dall’incontro tra arte e cultura del vino e propone un’esperienza originale dedicata alla pittura enoica, una tecnica artistica che utilizza il vino come pigmento al posto dei colori tradizionali.

Le diverse sfumature di rosso, bianco e rosato diventano così materia pittorica, dando vita a opere che con il tempo si ossidano naturalmente, evolvendo verso tonalità calde come il seppia e il mattone.

Il percorso si apre con una degustazione guidata accompagnata da un aperitivo e da una breve introduzione alle tecniche di assaggio. Seguirà il wine tour in cantina, alla scoperta dei processi produttivi e della cura che caratterizzano il lavoro di Cantine Paololeo. L’esperienza si concluderà con il laboratorio di pittura enoica condotto dall’artista.

Un’occasione coinvolgente per scoprire il vino da prospettive diverse, attraversando gusto, racconto aziendale e sperimentazione artistica.

INFO E COSTI:

Costi a persona: esperienza completa (degustazione, visita in cantina e Art Experience) € 50; visita in cantina e Art Experience € 30. È prevista una riduzione di €5 su entrambe le esperienze per i sommelier.

Partecipazione solo su prenotazione: tours@paololeo.it – tel. 320 946 6638

Cantine Paololeo Via Tuturano, 21 72025 San Donaci (BR)