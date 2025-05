La scuola del quartiere La Rosa, un punto di riferimento essenziale per molte famiglie, rischia di chiudere. La notizia, diffusa nei giorni scorsi, ha subito allarmato genitori e residenti, che vedono nella possibile chiusura non solo la perdita di un’istituzione educativa, ma anche di un presidio sociale fondamentale per la vita del quartiere.

La struttura ospita da anni i piccoli de “La Rosa”, offrendo non solo istruzione, ma anche sostegno, inclusione e un ambiente sicuro in cui crescere. La sua eventuale chiusura rappresenterebbe un duro colpo per un’area che, già penalizzata da una carenza di servizi, rischierebbe di perdere l’unico vero centro di aggregazione esistente.

“Non è solo una scuola, è la nostra seconda casa” – afferma una madre visibilmente preoccupata – “chiuderla significherebbe sradicare i nostri figli da un contesto familiare e protetto, oltre a costringerci a spostarci in altri quartieri con tutti i disagi che ne derivano”.

I motivi della possibile chiusura sembrano legati a una progressiva diminuzione delle iscrizioni e a difficoltà gestionali, ma la comunità locale ribadisce che le soluzioni devono essere trovate insieme, attraverso un dialogo costruttivo tra istituzioni, cittadini e scuola.

Per questo, si rivolge un appello accorato al Comune di Brindisi, alla Provincia e alla Regione Puglia: non lasciate che la scuola del quartiere La Rosa chiuda i battenti. Occorre un intervento urgente per garantire non solo la continuità didattica, ma anche il diritto all’istruzione di prossimità e il mantenimento del tessuto sociale di un’intera comunità.

Il quartiere La Rosa non vuole rassegnarsi all’idea di perdere anche la sua scuola, e chiede con forza un tentativo per salvarla.

Michele P.

IMG_20250510_105531.jpg