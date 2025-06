Venerdì 13 giugno alle ore 18:30 l’Ambasciatore del Messico in Italia Carlos García de Alba arriverà a Ostuni per partecipare alla cerimonia inaugurale della nascente Masseria messicana dedicata alla Vergine di Guadalupe.

Un progetto che fonde cultura messicana e pugliese esprimendone i tratti più autentici e unendo così due terre in una sola anima. Ideato dalla designer d’interni Jennifer Andreu, il progetto Masseria Guadalupe è frutto dell’incontro tra le proprie origini messicane e la scoperta della Puglia, in cui decide di investire e trasferirsi.

All’evento parteciperanno l’Assessore regionale al Turismo Gianfranco Lopane, il Sindaco di Ostuni Angelo Pomes, la rappresentanza diplomatica del Messico, oltre all’Ambasciatore, il Console Onorario del Messico per Puglia e Basilicata, Francesco Maldarizzi, e il Console Onorario del Messico per la Repubblica di San Marino, Mara Verbena. L’inaugurazione riceverà la benedizione del Padre Messicano Patricio Suárez.

“Abbiamo deciso di inaugurare la Masseria in questo anno perché è l’anno del Giubileo ed è un anno mariano – spiega Jennifer Andreu – Un simbolo della devozione alla Madonna di Guadalupe a cui abbiamo voluto dedicare questa nascente struttura in Puglia”.

La struttura risalente all’Ottocento fu sviluppata nel 1926 e dopo un lungo lavoro di recupero e ristrutturazione, anche con il supporto della partecipazione al Titolo II della Regione Puglia, torna ora a rivivere, in attesa del prossimo anno in cui sarà festeggiato il Centenario.

Ma intanto sono molti gli ospiti del mondo della moda, della musica e dell’arte attesi per questa new opening in programma venerdì prossimo tra le distese olivetate della Città Bianca. Tra essi la top model, imprenditrice e attrice spagnola Mar Flores, la direttrice d’orchestra Isabella Ambrosini, la ex musa di Armani Antonia dell’Atte, l’imprenditore messicano Ramon Andreu, l’architetto messicano Adán Cárabes e infine i Mariachi Romatitlan e Dj Alure, che si esibiranno rispettivamente nella prima e nella seconda parte della serata a seguito della cerimonia inaugurale.

Un digital loop renderà omaggio ad artisti messicani quali:

Alberto “El Negro” Ibanez, uno dei fotografi più in primo piano del XXI secolo, con oltre trent’anni di esperienza ed esposizioni nazionali e internazionali;

Luvia Lazo, fotografa messicana la cui opera riflette lo scorrere del tempo;

Luis Fernando, visual artist, con un background in ingegneria, le cui opere sono state esposte in mostre d’arte internazionali.

“Desideriamo che Guadalupe Masseria – conclude l’ideatrice Andreu – sia l’espressione più viva dell’arte e dell’artigianato sia messicano che pugliese, un luogo di bellezza, arte e gioia in cui ritrovare sé stessi in una atmosfera unica, dove il Messico incontra il Sud Italia”.