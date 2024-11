Sulle pedane di Legnano il super-weekend dedicato alla spada, che messo in palio i primi pass per i Campionati Italiani Cadetti e Giovani in programma nel maggio 2025 a Terni, si è svolta la Prima Prova Nazionale di spada Cadetti e Giovani con le due competizioni Under- 17 e Under-20 con oltre mille atleti impegnati.

Nella struttura del PalaBorsani di Castellanza strepitosa la prestazione della giovane spadista salentina delle Lame Azzurre “Maestri Zumbo”, Carola Calogiuri che nella prova si spada femminile dopo una gara condotta in modo impeccabile conquista una meritatissima medaglia d’argento dopo una finale tirata punto a punto fino al secondo match e finita con il punteggio di 15 a 11 per l’atleta siciliana Maria Roberta Casale. Nella prova di spada femminile Under 20 ancora un ottimo risultato per la Calogiuri e Chiara Panzera che centrano l’ingresso nel tabellone principale e chiudono rispettivamente al 17^ e 27^ posto. Nelle prove maschili buoni segnali di crescita di Simone Toscano e Francesco Lisi.

Non finisce qui il proficuo bottino delle Lame Azzurre, infatti sulle pedane internazionali di Madrid ancora una medaglia questa volta di bronzo conquistata da Laura Lotti nella prima prova Master valida per i campionati europei.