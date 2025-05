Il Parco Archeologico di Egnazia a Fasano si prepara ad accogliere “L’Antico Richiamo” – rassegna di poesia e musica organizzata da Fasanomusica, con la direzione artistica di Ginevra Della Notte e Antonio Di Giacomo. La manifestazione, prodotta da Fasanomusica, gode del patrocinio e del sostegno economico del Comune di Fasano, oltre che del patrocinio della Regione Puglia e del Ministero della Cultura – Direzione regionale Musei nazionali Puglia.

Quattro appuntamenti serali, tutti con inizio spettacolo alle ore 20:00 (ingresso consentito dalle ore 19:30), animeranno le serate dal 26 al 29 giugno 2025.

Il programma è stato presentato oggi, martedì 20 maggio in una conferenza stampa alla presenza dell’assessore alla Cultura della Città di Fasano Cinzia Caroli, la vicepresidente dell’associazione FasanoMusica Emma Castellaneta e del giornalista e direttore artistico del festival Antonio Di Giacomo.

Il programma prevede:

• Giovedì 26 giugno: “Tu non conosci il Sud – In ascolto della poesia a Mezzogiorno” presenterà la Poesia-Concerto “Introduzione alla luce” con Gianpaolo G. Mastropasqua (poeta e musicista), Nicola Albano (chitarra) e Federica Errico (violino). Seguiranno le performance di Elvio Carrieri con “Prima di Poveri a noi” e di Vittorino Curci (poeta e musicista) con “Mute profondità”, accompagnato da Gianni Console (sax) e Walter Forestiere (batteria). Serata gratuita, ingresso su prenotazione.

• Venerdì 27 giugno: Sarà la volta di Maria Grazia Calandrone, poetessa, con “Corpo reale”, accompagnata dalla fisarmonica di Vincenzo Abbracciante.

• Sabato 28 giugno: Canio Loguercio proporrà “Orizzonti meridiani – Studio per il racconto di uno smarrimento fra la ferrovia appulo-lucana e una canzone d’ammore”, un’esibizione di voce, poesia ed elettronica, con la partecipazione di Giovanna Famulari al violoncello.

• Domenica 29 giugno: Chiuderà la rassegna Mariangela Gualtieri, poetessa, con “Ruvido umano”, affiancata da Lemmo per l’elettronica e il canto dal vivo. La regia, l’allestimento e le luci di tutti gli spettacoli sono a cura di Cesare Ronconi.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero +39 379.11.31.848 o visitare i siti www.fasanomusica.it e vivaticket.it.

