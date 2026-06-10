June 10, 2026
Giu 10, 2026    Posted by    Calcio

Esordio alla World Cup 2026 per l’arbitro brindisino video match official Marco Di Bello, che giovedì 11 giugno sarà impegnato come AVAR 2 (Assistente Var) per la partita tra Corea e Repubblica Ceca.
La gara è in programma giovedì alle 21 locali (4 di notte ora italiana) presso lo stadio di Guadalajara. Marco Di Bello si trova a Dallas, dove è presente il Centro VAR del Mondiale, dopo aver partecipato ad un raduno generale a Miami, al quale hanno preso parte anche gli altri italiani presenti alla World Cup: l’arbitro Maurizio Mariani e gli assistenti Alberto Tegoni e Daniele Bindoni.
L’arbitro brindisino, infatti, fa parte della squadra arbitrale italiana presente al Mondiale di calcio 2026 (23esima edizione) in programma dall’11 giugno al 19 luglio negli Stati Uniti, Canada e Messico.

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