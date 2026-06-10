Esordio alla World Cup 2026 per l’arbitro brindisino video match official Marco Di Bello, che giovedì 11 giugno sarà impegnato come AVAR 2 (Assistente Var) per la partita tra Corea e Repubblica Ceca.

La gara è in programma giovedì alle 21 locali (4 di notte ora italiana) presso lo stadio di Guadalajara. Marco Di Bello si trova a Dallas, dove è presente il Centro VAR del Mondiale, dopo aver partecipato ad un raduno generale a Miami, al quale hanno preso parte anche gli altri italiani presenti alla World Cup: l’arbitro Maurizio Mariani e gli assistenti Alberto Tegoni e Daniele Bindoni.

L’arbitro brindisino, infatti, fa parte della squadra arbitrale italiana presente al Mondiale di calcio 2026 (23esima edizione) in programma dall’11 giugno al 19 luglio negli Stati Uniti, Canada e Messico.