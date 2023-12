L’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco sez. di Brindisi, in collaborazione con la Scuola Media Statale G. Cesare nella mattinata del 13.12.2023, è stata ospitata nell’aula magna insieme a tutte le classi degli alunni delle seconde e terze, oltre ai loro docenti, dove ogni ora si alternavano cinque classi alla volta per un totale di 20 classi. Presentando il progetto “Botti sicuri”, in vista delle prossime feste natalizie.

L’idea proposta dal Coord.re Reg.le Puglia FF. Maurizio Saponaro dell’A.N.VV.F. che è stato anche il relatore dell’incontro coadiuvato da altri soci, alla referente Prof.ssa Federica Rollo è subito piaciuta, e grazie anche alla disponibilità della Dirigente Scolastica Prof.ssa Patrizia Carra, si è subito stabilito l’incontro con gli alunni. Dopo aver spiegato tutto, tramite una lezione interattiva presentata con delle slide, iniziando dall’incendio dell’albero di natale, e subito dopo ai pericoli che i fuochi pirotecnici possono provocare con gravi conseguenze alle persone, animali e cose. L’intervento clou, è stato quando con una testimonianza toccante di una persona presente all’incontro, che proprio a causa di questi petardi tanti anni fà subì un grave danno fisico, con la perdita di un braccio e della vista oltre varie ustioni di 3° grado su varie parti del corpo.

Gli alunni, sono stati informati e formati sulla prevenzione come evitare di rischiare che avvengano principi d’incendio a causa dell’uso dei fuochi d’artificio, oltre a come conservarli e utilizzarli. E nei casi peggiori come fare la chiamata di emergenza ai Vigili del Fuoco, i quali intervengono con sempre con impellenza nella salvaguardia delle vite umane, di animali e delle altre cose che ci circondano. L’incontro, ha centrato l’obiettivo di trasmettere ai ragazzi, quello di non utilizzare i botti di Capodanno, o se proprio lo devono fare, usare tutte le precauzioni del caso. Tutto questo ha coinvolto tutti gli alunni in maniera molto esaustiva arricchendo così il loro bagaglio culturale. Tutto questo fa sì, che si rafforzano sempre più i rapporti tra le Scuole e L’Associazione dei Vigili del Fuoco sez. di Brindisi, per continuare un bel percorso nel tempo a educare i ragazzi nel prendere sempre più coscienza dei pericoli che ci circondano e conseguentemente saperli anche come affrontarli.