Si è svolto nel pomeriggio di ieri il Recruiting Day promosso da ARPAL Puglia per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore turistico, in vista della stagione estiva 2025.

L’iniziativa si è tenuta in contemporanea nei Centri per l’impiego di Brindisi e Ostuni dalle 14:30 alle 16:30 e avrà una prosecuzione domani, giovedì 19 giugno, nel Centro per l’impiego di Manduria negli stessi orari e presso il Palazzo di Delegazione di Marina di Ginosa il 26 giugno dalle 10:30 alle 16:30.

Grande affluenza e tanto entusiasmo tra i partecipanti che si sono candidati alle offerte pubblicate su “LavoroxTePuglia” e hanno deciso di presenziare all’evento sostenendo i colloqui con le numerose aziende coinvolte.

Turismo capofila ma anche comparti affini offrono posti di lavoro in crescita, raccontando un territorio che riflette una certa vitalità imprenditoriale pronta a reinventarsi. Il Recruiting Day – Last Call for Summer, che abbraccia l’ambito territoriale Brindisi-Taranto, rappresenta in questo senso una chance concreta per chi cerca un impiego stagionale e al contempo una grande occasione per le aziende in cerca di personale per la stagione estiva.

Tra le principali figure lavorative ricercate si evidenziano cuochi, camerieri di sala e ai piani, addetti alle colazioni, receptionist e poi baristi e bagnini (con brevetto in corso di validità) e tutte le professioni affini ai settori citati.

Un nuovo traguardo raggiunto a favore dell’occupazione nel territorio, che conferma il ruolo attivo dei Centri per l’impiego di Arpal Puglia nel sostenere l’inserimento lavorativo nel comparto turistico-ricettivo e nei settori connessi.

Si ricorda di restare aggiornati per visionare le offerte di lavoro pubblicate quotidianamente sul portale “LavoroxTe Puglia”, dal quale ci si può candidare direttamente tramite SPID.

Si consiglia inoltre di consultare costantemente la pagina Facebook “Centri impiego Brindisi e provincia”, attraverso la quale è possibile restare sempre aggiornati sugli annunci di lavoro presenti e sugli eventi dedicati alla ricerca attiva del lavoro e di orientamento organizzati su tutto il territorio attraverso il Report Settimanale delle offerte, pubblicato ogni lunedì.

Per qualunque supporto, richiesta o informazione, i cittadini e le imprese possono rivolgersi agli operatori di ARPAL Puglia dei Centri per l’impiego dell’Ambito Brindisi-Taranto.

Gli uffici sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 11:30, il martedì anche nel pomeriggio dalle 15:00 alle 16:30 e il giovedì pomeriggio su appuntamento.

L’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro della Puglia nasce con la Legge regionale n. 29 del 29 giugno 2018 e ha come obiettivo prioritario la più ampia inclusione nel mondo del lavoro. Gestisce i Centri per l’impiego; favorisce l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro, in sinergia con imprese e privati accreditati; promuove l’integrazione delle persone con disabilità e fragilità; supporta l’osservatorio del mercato del lavoro; collabora alla programmazione dell’offerta formativa rispetto alle dinamiche del mercato del lavoro e dei fabbisogni professionali. Per ulteriori informazioni e dati su ARPAL Puglia, sui Centri per l’Impiego (CPI) e sui progetti e le iniziative in corso, è possibile consultare la cartella stampa scaricabile QUI.

www.arpal.regione.puglia.it

