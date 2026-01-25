Capire davvero il miele, riconoscerne l’origine botanica, valutarne la qualità, individuarne i difetti. È questo l’obiettivo del Corso di Analisi Sensoriale del Miele – 1° livello, in programma a Latiano (BR) nei giorni 28 febbraio, 1 marzo, 7 e 8 marzo 2026, presso la Sala Flora di Palazzo Imperiali.

L’iniziativa, promossa nell’ambito delle attività di formazione per il settore apistico, è realizzata con il sostegno di istituzioni e associazioni di categoria e si rivolge ad apicoltori, tecnici, operatori del settore agroalimentare e appassionati. Il corso prevede 30 ore di lezioni teoriche e pratiche in presenza, con orario 9.00-13.00 e 14.00-18.00.

Docente del corso sarà Marco Valentini, presidente del Comitato tecnico-scientifico WBA-Onlus e tra i massimi esperti nazionali in materia. Il percorso formativo accompagnerà i partecipanti attraverso i fondamenti dell’analisi sensoriale, le tecniche di degustazione, le prove di riconoscimento olfattivo e gustativo, fino alle esercitazioni più avanzate di differenziazione e valutazione comparata dei mieli.

Il programma è articolato in quattro giornate: si parte con i principi generali della percezione sensoriale e con le prime prove sui sapori e sugli odori; si prosegue con la degustazione dei mieli uniflorali, l’analisi della cristallizzazione e dei difetti; quindi il riconoscimento delle diverse tipologie, anche in miscela, e la valutazione guidata su campioni reali. Spazio anche agli aspetti normativi, nutrizionali e agli utilizzi del miele in cucina e negli abbinamenti gastronomici.

Al termine del corso sarà rilasciato l’attestato di “Analisi sensoriale del miele – 1° livello”, riconosciuto dall’Albo Nazionale degli Esperti in Analisi Sensoriale del Miele.

L’attività è a numero chiuso e su prenotazione.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare Andrea Turisi – Apicoltura dei Messapi (tel. 380 342 7594) o utilizzare il QR code presente nella locandina ufficiale. Un’occasione concreta per trasformare la degustazione in competenza tecnica e professionale.