L’obbligo di contemperare le esigenze dei residenti nella zona dello stadio comunale “Franco Fanuzzi” al Quartiere Casale e quelle delle imprese, che stanno operando secondo il cronoprogramma teso a completare le opere in queste settimane ed vista dei XX Giochi del Mediterraneo – Taranto 2026, rende necessario, già da lunedì 2 febbraio 2026, il riposizionamento di attrezzature delle imprese lungo via Santa Maria del Casale, che costeggia le mura perimetrali dello Stadio e che potrebbe subire restringimenti della carreggiata.

Potendosi conciliare tali esigenze, altrimenti gestibili con apposite ordinanze contingibili e urgenti, si rivolge l’invito ai residenti nelle vie limitrofe all’arteria interessata dal cantiere di usare percorsi alternativi per raggiungere le proprie abitazioni, soprattutto quelle ubicate lungo via Arturo Ferrarin e via Giovanni da Verrazzano.