Si è svolto questa mattina presso la sede della Capitaneria di Porto di Villanova, il passaggio di consegne e l’acquisizione delle aree dello specchio d’acqua del porticciolo turistico della Città Bianca tra il comune di Ostuni e la Capitaneria di Porto di Brindisi.

Alla firma erano presenti il Sindaco di Ostuni Angelo Pomes, il comandante della Capitaneria di Porto di Brindisi Luigi Amitrano, il titolare della delegazione di spiaggia di Villanova di Ostuni Fabio Buscaglia, l’assessore ai lavori pubblici Angelo Brescia ed i dirigenti comunali Giovanni Spalluto e Dino Scatigna. Da oggi ufficialmente si potrà procedere con l’avvio dei lavori di riqualificazione del porto, sia per il dragaggio che per l’esterno della Torre Castello.

“Oggi abbiamo acquisito dalla Capitaneria di Porto di Brindisi lo specchio d’acqua e le aree antistanti il Porto di Villanova per la realizzazione dei lavori d’intervento di dragaggio e riqualificazione esterna della Torre Castello – afferma l’assessore ai lavori pubblici Angelo Brescia – già dalle prossime ore verrà nuovamente imbragata la Torre Castello così da proseguire i lavori di riqualificazione esterni. I lavori interni sono proseguiti senza intoppi nonostante il blocco esterno”.

In virtù del passaggio di consegna di questa mattina tra la Capitaneria di Porto e il Comune di Ostuni, il prossimo 26 febbraio partiranno i lavori di preparazione al dragaggio con l’immersione delle sonde multi parametriche che porteranno al monitoraggio in vista della fase operativa del dragaggio, il tutto avviene in stretta sinergia con l’ARPA che verificherà tutti i parametri ambientali. Nella stessa data (26 febbraio) ci sarà un incontro tra il comune di Ostuni e i concessionari del porto, a loro verranno illustrato il cronoprogramma dei lavori che si stanno svolgendo. Ostuni è il primo porto in Puglia ad avviare i lavori di dragaggio, lo hanno confermato gli uffici regionali a margine di un incontro al quale ha partecipato l’assessore Brescia e il dirigente Spalluto.

“Nel sopralluogo di questa mattina con il sindaco e il consigliere Turi – prosegue l’assessore Brescia – abbiamo visionato anche il rudere presente a Villanova, possiamo confermare che presto verranno effettuati anche lì degli interventi di ripristino, confermando così l’attenzione massima dell’amministrazione sia sulle marine che in particolar modo sul porticciolo turistico”.

Soddisfazione è stata espressa anche dal consigliere comunale con delega alle marine Enrico Turi che ha affermato: “L’amministrazione Pomes continuerà a lavorare per il bene della comunità, abbiamo un’attenzione particolare legata soprattutto alla frazione marina di Villanova”.

COMUNE DI OSTUNI