Lavori di scarificatura e posa in opera del manto stradale su via Provinciale San Vito.

Un’ordinanza dirigenziale del Settore Lavori e Opere Pubbliche – Mobilità Urbana regola in tre fasi la viabilità su Via provinciale San Vito interessata da lavori di scarificatura e posa in opera del manto stradale

La prima fase prevede, nei giorni 3 e 4 novembre 2025 dalle ore 07:00 alle ore 17:00, la chiusura di una quota parte della corsia esterna della Via “Provinciale San Vito” – nel tratto stradale compreso tra il cavalcavia sovrastante la Strada Pittachi e la rotatoria, con l’istituzione del senso unico alternato con l’ausilio di movieri o impianto semaforico.

La seconda fase è prevista nei giorni 5 e 6 novembre 2025 dalle ore 07:00 alle ore 17:00 e ci sarà la chiusura di una quota parte della rotatoria di Via “Provinciale San Vito”, con l’istituzione del senso unico alternato con l’ausilio di movieri o impianto semaforico.

La terza fase è prevista il solo giorno 7 novembre 2025 dalle ore 07:00 alle ore 15:00, quando ci sarà la chiusura di Via “Provinciale San Vito” – nel tratto stradale compreso tra la rotatoria e l’ingresso al cantiere navale, ed il relativo divieto di transito a tutti i veicoli. L’ordinanza prevede l’istituzione di adeguata segnaletica stradale che indichi agli utenti della strada provenienti dal Centro (Via Prov.le San Vito) il percorso alternativo da seguire.

Lavori notturni in via Cappuccini, tratto chiuso al traffico nelle notti del 5 e 6 novembre prossimi.

Per lavori notturni di scavi in trincea onde consentire allacciamenti di utenze e prolungamento dei tronchi idrici e fognari da eseguire in via Cappuccini, con ordinanza dirigenziale del Settore Lavori e Opere Pubbliche – Mobilità Urbana è stato disposto che dalle ore 22:30 del giorno 5 novembre 2025 sino alle ore 06:00 del giorno 6 novembre 2025 e dalle ore 22:30 del giorno 6 novembre 2025 sino alle ore 06:00 del giorno 7 novembre 2025, la Via “Cappuccini” resti chiusa nel tratto stradale compreso tra l’intersezione con la Via Sabaudia e l’intersezione con la Via Pontinia. Vige di conseguenza il divieto di transito e di sosta a tutti i veicoli su entrambi i lati con rimozione degli stessi.