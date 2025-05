Il percorso della pista ciclabile delocalizzato per collegare il rione La Rosa e il riavvio dei lavori di ristrutturazione del cavalcavia del rione Bozzano, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici, Cosimo Elmo, hanno avuto il via libera dalla Giunta comunale di Brindisi. Quanto alla pista ciclabile di viale Aldo Moro, le difficoltà emerse in corso di realizzazione e una evidente contrarietà manifestata da gran parte dei cittadini, hanno indotto l’Amministrazione comunale, sin dal suo insediamento, a verificare ipotesi di delocalizzazione della pista stessa e la proposta di rimodulazione progettuale è stata accolta dal Ministero dell’Ambiente e quindi si potrà procedere celermente nella nuova direzione, poiché il percorso complesso attivato è stato reso possibile grazie all’interlocuzione del parlamentare brindisino Mauro D’Attis con il Ministro dell’Ambiente Pichetto Fratin, il cui Ministero è titolare del finanziamento nell’ambito del programma di mobilità urbana sostenibile “PrIMUS”.

“Il nostro obiettivo – afferma l’assessore ai Lavori pubblici, Cosimo Elmo – era quello di eliminare la pista ciclabile di viale Aldo Moro, con il conseguente ripristino delle due carreggiate che, a seguito di un restringimento dell’aiuola centrale, risulteranno addirittura più ampie rispetto a prima (45 centimetri). Il finanziamento ottenuto, invece – prosegue -, sarà utilizzato per realizzare una pista ciclabile che collegherà il rione La Rosa con gli impianti sportivi di Masseriola, con il rione Bozzano, con via Torpisana, fino a raggiungere alla Stazione ferroviaria”.

Per la realizzazione di tale intervento e per il ripristino di viale Aldo Moro si procederà con una apposita variazione di bilancio.

La Giunta Comunale, inoltre, ha approvato un nuovo atto deliberativo, in riferimento ai lavori di manutenzione straordinaria del cavalcavia di via Martiri delle Fosse Ardeatine.

Si procederà con effetto immediato, attraverso l’affidamento dei lavori alla società “Brindisi Multiservizi”, che già mercoledì 4 giugno prossimo avvierà i lavori di manutenzione straordinaria della corsia che dal rione Bozzano conduce sino a viale Aldo Moro.