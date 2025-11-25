Il 46° report settimanale, elaborato dall’Ambito di Brindisi di ARPAL Puglia, visionabile al seguente link https://rb.gy/n66xpv, attesta anche questa settimana un panorama ricco e variegato per chi è in cerca di occupazione: 66 annunci attivi, per un totale di 123 posti di lavoro nei diversi settori produttivi del territorio.

A guidare il mercato del lavoro questa settimana è il comparto commercio con 34 figure ricercate. Al secondo posto si posiziona il settore turismo e ristorazione con 25 risorse richieste, mentre al terzo troviamo il comparto metalmeccanico con 8 posizioni aperte. Si collocano al quarto posto l’ambito sociale con sette figure ricercate, il settore edilizia con sette risorse richieste e l’ambito alimentari con sette posizioni aperte. Seguono, il settore sanità con sei figure richieste, il comparto logistica con cinque posizioni aperte e l’ambito elettromeccanico con quattro risorse ricercate. Si rilevano tre posizioni aperte per trasporti, tre per contabile, tre per artigianato e tre per amministrativo. Sono richieste due figure per il settore tessile e due per l’ambito servizi alla persona. Si registrano una posizione aperta per il comparto industria alimentare, una per immobiliare e una per grafica e comunicazione.

A completare il panorama occupazionale c’è una posizione riservata a persone con disabilità, secondo la legge 68/99.

Il report segnala inoltre una serie di proposte di lavoro e formazione all’estero, promosse attraverso la rete EURES che sostiene la mobilità professionale a livello europeo.

Sempre aggiornata, inoltre, la sezione dedicata ai corsi di formazione per diplomati e disoccupati, cui si uniscono le opportunità offerte con i programmi Garanzia Giovani e NEET.

Si ricorda che le offerte, parimenti rivolte a entrambi i sessi, sono pubblicate quotidianamente sul portale “LavoroxTe Puglia”, dal quale ci si può candidare direttamente tramite SPID.

Si consiglia di consultare costantemente la pagina Facebook “Centri impiego Brindisi e provincia”, attraverso la quale è possibile restare sempre aggiornati sugli annunci di lavoro attivi e sugli eventi dedicati alla ricerca attiva del lavoro e di orientamento organizzati su tutto il territorio.

Si consiglia inoltre di consultare il portale SINTESI Brindisi e i profili Google di ogni Centro per l’Impiego.

Per qualunque supporto, richiesta o informazione, i cittadini e le imprese possono rivolgersi agli operatori di ARPAL Puglia dei tre Centri per l’impiego dell’Ambito territoriale di Brindisi (Brindisi, Francavilla Fontana, Ostuni), i cui contatti si trovano in coda al comunicato.

Gli uffici sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 11:30, il martedì anche nel pomeriggio dalle 15:00 alle 16:30 e il giovedì pomeriggio su appuntamento.

IL CAMPER DEL LAVORO, SPORTELLO MOBILE DEI CENTRI PER L’IMPIEGO

Il Camper del Lavoro di ARPAL Puglia, prosegue il suo viaggio nei comuni del sud e nord della provincia, facendo nuovamente tappa dal 24 al 27 novembre a Oria, San Pietro Vernotico, Cellino San Marco e Mesagne.

L’obiettivo è portare i servizi dei Centri per l’Impiego direttamente nei territori, avvicinando le politiche attive del lavoro anche alle comunità più periferiche. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Cefas, Consorzio Mestieri Puglia e Sale della Terra, prevede un supporto concreto e personalizzato per cittadini e imprese: orientamento professionale, aiuto nella stesura e aggiornamento del CV, consulenza su offerte di lavoro e percorsi formativi, accesso ai servizi digitali e informazioni utili anche per chi assume. Il progetto si inserisce anche nel quadro delle azioni contro il caporalato, promuovendo legalità e inclusione.

AGENZIA REGIONALE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO PUGLIA

L’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro della Puglia nasce con la Legge regionale n. 29 del 29 giugno 2018 e ha come obiettivo prioritario la più ampia inclusione nel mondo del lavoro. Gestisce i Centri per l’impiego; favorisce l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro, in sinergia con imprese e privati accreditati; promuove l’integrazione delle persone con disabilità e fragilità; supporta l’osservatorio del mercato del lavoro; collabora alla programmazione dell’offerta formativa rispetto alle dinamiche del mercato del lavoro e dei fabbisogni professionali. Per ulteriori informazioni e dati su ARPAL Puglia, sui Centri per l’Impiego (CPI) e sui progetti e le iniziative in corso, è possibile consultare la cartella stampa scaricabile QUI.

www.arpal.regione.puglia.it

CONTATTI

Ufficio Comunicazione Direzione Generale

Mail: comunicazione@arpal.regione.puglia.it

Ufficio comunicazione Ambito Territoriale di Brindisi

Mail: comunicazione.brindisi@arpal.regione.puglia.it

CPI Brindisi

Mail: ido.brindisi@arpal.regione.puglia.it

Numero di telefono: 0831 1568068

CPI Francavilla Fontana

Mail: ido.francavilla@arpal.regione.puglia.it

Numero di telefono: 0831 1568035

CPI Ostuni

Mail: ido.ostuni@arpal.regione.puglia.it

Numero di telefono: 0831 1568001