CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO-HAPPY CASA BRINDISI 70-100 (15-15, 25-41, 49-68, 70-100)

CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO: Kravic 12 (6/12, 12 r,), Abdur-Rahkman 4 (2/8, 0/3, 7 r.), Moretti 10 (2/5, 1/4, 3 r.), Charalampopoulos (0/1), Cheatham 13 (3/8, 2/6, 3 r.), Visconti 5 (1/3, 1/2, 2 r.), Tambone (0/2, 0/1, 1 r.), Gudmundsson 7 (1/1, 1/5), Delfino 16 (2/3, 4/7, 2 r.), Stazzonelli ne. All.: Repesa.

HAPPY CASA BRINDISI: Burnell 11 (1/1, 3/4, 11 r,), Reed 14 (4/9, 1/2, 4 r.), Bowman 8 (4/5, 0/2, 3 r.), Harrison 18 (2/2, 3/7, 8 r.), Mascolo 11 (3/5, 0/2, 2 r.), Lamb 11 (2/2, 2/3, 2 r.), Mezzanotte 5 (1/1, ½) Riismaa 2 (1/1, 0/1, 1 r.), Bayehe 4 (2/4, 4 r.), Perkins 14 (6/11, 0/1, 5 r.), Basta ne, Bocevski ne. All.: Vitucci.

ARBITRI: Borgioni – Galasso – Valleriani.

NOTE – Tiri liberi: Pesaro 6/11, Brindisi 16/17. Perc. tiro: Pesaro 25/71 (9/28 da tre, ro 11, rd 22), Brindisi 36/65 (10/24 da tre, ro 7, rd 37).

Quinta vittoria consecutiva per la Happy Casa che vince anche dopo la lunga sosta del campionato travolgendo in trasferta la Carpegna Prosciutto Pesaro per 70-100. Una partita che rasenta i limiti della perfezione sui due lati del campo per tutti i quaranta minuti di gioco lanciando la squadra di coach Vitucci a 22 punti in classifica frutto di undici vittorie in venti giornate di LBA. Il +30 finale ribalta anche il -28 dell’andata frutto di sei uomini in doppia cifra a referto tra cui spiccano i 18 di Harrison in 25 minuti di gioco con 28 di valutazione finale. La partenza dell’ex di turno, Doron Lamb, è di quelle da grandi serate con ben 10 punti sui 15 iniziali della Happy Casa in un primo quarto dalle basse percentuali per le due squadre. Il break di 10-0 a inizio secondo quarto è viziato dalle due triple del neo entrato Harrison che regala il +7 ai suoi sul 18-25. Dee è letteralmente indiavolato e ne mette a referto 11 per il massimo vantaggio di +16 (21-37) al 18’.

Il rientro in campo dopo la pausa lunga non cambia il copione con la Happy Casa puntuale a punire ogni errore avversario per un break iniziale di 9-0 (25-50). Pesaro reagisce nel momento più difficile e torna a 15 punti di distanza ma è capitan Burnell (doppia doppia 11+11) con due triple in fila a rispedire l’assalto dei padroni di casa.

L’ultimo quarto è la ricerca costante del +29 che ribalterebbe il -28 dell’andata: missione compiuta. Prossima partita domenica 12 marzo al PalaPentassuglia contro l’Olimpia Miano alle ore 16:30.

