Si svolgerà il 25/26 Ottobre, Palazzo Martini a Oria, il primo appuntamento del calendario “Feeling Oria”, targato Info Point della Rete Regionale “LE MERAVIGLIE DEL BOSCO” una mostra micologica arricchita da attività parallele e che riguardano la natura, il turismo lento e l’enogastronomia, con uno sguardo consapevole verso la prevenzione in ambito di raccolta e consumo dei funghi epigei.

L’inaugurazione sarà Sabato 25 ottobre alle ore 18:00 saluti istituzionali e inaugurazione mostra.

Mentre Domenica 26 ottobre la giornata sarà così articolata

– ore 09:30 appuntamento a Bosco Laurito per un’escursione didattica in compagnia dei Dottori Micologi, scopriamo assieme la storia di questo antico luogo e le specie fungine presenti; posti limitati, prenotazione obbligatoria.

– dalle ore 17 alle ore 19 workshop a cura di Associazione Micologica Campiense: le intossicazioni, la prevenzione e gli ambienti boschivi;

– ore 19:00 degustazione di prodotti locali associati a funghi e tartufi; posti limitati, prenotazione obbligatoria.

L’iniziativa è gratuita, alcune attività sono con posti limitati e si rende necessaria la prenotazione .

Attività gratuite di animazione on-site a cura dell’Info Point della rete regionale di Oria , in co progettazione con Amministrazione Comunale e II Settore.

Per qualsiasi info:

0831.369090 / 379.1857974

72024csc@gmail.com



Giada Amatori