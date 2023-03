Dopo il grande interesse suscitato dal primo ciclo, torna “Le parole della sostenibilità”, la rassegna nata con l’obiettivo di fornire una panoramica sui nuovi scenari della questione energetica e analizzare le principali tematiche e sfide nell’ambito della sostenibilità.

Il primo appuntamento, in programma giovedì 9 Marzo alle 18.00, vedrà la partecipazione di una delle cinque aziende partner dell’iniziativa, Engie.

Voluto dal Distretto Tecnologico Nazionale sull’Energia (DiTNE), dall’Ordine degli Ingegneri delle province di Lecce e Brindisi e dall’Ordine degli Architetti della provincia di Brindisi, Le parole della sostenibilità coinvolgerà ancora una volta le principali aziende del settore nazionali e internazionali e la testata “Quotidiano Energia” come media partner.

Il ciclo, che prevede incontri fino a Novembre 2023, avrà come tema portante la ”nuova” questione energetica, sia a livello nazionale che globale, alla luce dei mutamenti in atto nel settore a seguito delle note vicende internazionali degli ultimi mesi. Quest’anno, l’iniziativa verrà suddivisa in due capitoli: prenderà il via con “Viaggio nella nuova questione energetica” che ospiterà uno o più rappresentanti delle principali aziende nazionali ed internazionali impegnate in tali processi industriali, tecnologici e di ricerca, per raccontarne programmi e strategie, sollecitati dai giornalisti del media partner. Proseguirà poi con “Viaggio nella transizione energetica italiana” che vedrà la partecipazione degli esperti indicati dai partner e/o da enti e organismi associativi che discuteranno le sfide più significative del processo di transizione ecologica in atto nel nostro paese ed in Europa.

Dopo i saluti di apertura del presidente del DiTNE, Arturo De Risi, del Presidente dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Brindisi, Maurizio Marinazzo, del Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Lecce, Francesco Micelli e del Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Brindisi, Cosimo Pescatore, il testimone passerà ad Attilio di Pierri, Marketing and Business Innovation Director di Engie. L’intervista sarà a cura di Antonio Jr Ruggiero della testata Quotidiano Energia.

L’iniziativa di promozione e divulgazione dei temi della transizione energetica, ideata dal DiTNE, è stata accolta, nella prima edizione, da un importante riscontro di attenzione e di pubblico: oltre 150 utenti collegati in media per ogni singolo webinar; 60.000 views complessive che hanno avuto accesso all’iniziativa sui canali social del DiTNE. A ciò si aggiunga la straordinaria qualità dei contributi espressi nei singoli webinar, grazie ai 40 relatori che li hanno animati, in rappresentanza delle più grandi aziende nazionali ed internazionali del settore nonché di autorevoli esperti e dei principali stakeholder.

Tutti gli incontri previsti per il secondo ciclo di webinar, saranno fruibili in diretta streaming sui canali social degli organizzatori e dei partner.

