Un verde brillante come la promessa di un futuro radioso per le nuove generazioni: così si presenta Fasano, che celebra un traguardo eccezionale. Per il decimo anno consecutivo, l’incantevole litorale fasanese si conferma un vero e proprio paradiso per i bambini. A sancirlo sono ancora una volta i pediatri italiani, che hanno conferito l’ambita Bandiera Verde 2025 ai circa 20 chilometri di costa del nostro magnifico territorio, riconoscendone l’eccezionale vocazione familiare.

Questo prestigioso vessillo, assegnato sulla base del parere autorevole di 3.075 pediatri italiani e stranieri, attesta ufficialmente l’idoneità delle spiagge fasanesi ad accogliere i più piccoli. La Bandiera Verde è sinonimo di una destinazione che pone i bambini al centro, non solo per le peculiarità naturali del suo litorale, ma anche per un’offerta turistica completa, che include attrezzature e servizi pensati appositamente per loro, senza dimenticare le opportunità di svago e relax per i genitori, come negozi, ristoranti, bar e impianti sportivi.

Ad essere insignite di tale onorificenza sono le località che rispondono a precisi e rigorosi standard qualitativi. Tra questi spiccano: la garanzia di sicurezza e sorveglianza affidata a personale esperto e qualificato, con bagnini competenti e formati per interventi di primo soccorso sia a riva che in acqua; ampi spazi tra gli ombrelloni, che consentono ai bambini di muoversi e giocare in totale libertà e serenità; la presenza di arenili sabbiosi, acque basse e cristalline con fondali sicuri e puliti; e la disponibilità di infrastrutture accoglienti per le famiglie, quali bar, gelaterie e locali appositamente pensati per le esigenze di grandi e piccini.

Questo decimo sigillo consecutivo è la testimonianza più eloquente dell’impegno costante di Fasano nel creare un ambiente ideale per le vacanze in famiglia, consolidando la sua reputazione come destinazione d’eccellenza per i bambini.

«È con immensa soddisfazione e profondo orgoglio che accolgo la notizia della riconferma, per il decimo anno consecutivo, della Bandiera Verde alle spiagge del nostro Comune di Fasano – dice il consigliere comunale Franco Mastro, che ha curato anche quest’anno la candidatura al riconoscimento del vessillo verde –. Questo traguardo, che ci vede sventolare il vessillo per l’edizione 2025, non è solo un prestigioso riconoscimento, ma la testimonianza tangibile di un impegno costante e di una visione che pone al centro il benessere delle famiglie e, soprattutto, dei nostri bambini. La Bandiera Verde non è un semplice simbolo, ma il risultato concreto di scelte mirate: dalla garanzia di sicurezza e sorveglianza con personale qualificato, alla qualità delle nostre acque cristalline e dei fondali bassi e sabbiosi, fino all’offerta di servizi e infrastrutture pensate per accogliere al meglio le famiglie. Questi sono gli standard che Fasano ha saputo costruire e mantenere con dedizione per un intero decennio. Questo decimo sigillo consecutivo rappresenta l’eloquente dimostrazione di come Fasano sia una vera e propria destinazione d’eccellenza per l’infanzia. È un successo che appartiene a tutta la comunità, agli operatori turistici, all’amministrazione e a tutti coloro che quotidianamente lavorano per rendere il nostro territorio un luogo sempre più accogliente e a misura di bambino. Continueremo a lavorare con la stessa passione e determinazione affinché Fasano possa rappresentare sempre un ‘verde brillante’ di speranza e un luogo ideale dove far crescere le nuove generazioni».

L’Amministrazione Comunale di Fasano ha deciso di unificare le cerimonie di assegnazione della Bandiera Verde e della Bandiera Blu ai lidi del territorio. Questo evento, che attesta l’eccezionale qualità delle spiagge fasanesi, si terrà il prossimo 11 giugno 2025.

Ufficio Stampa

Città di Fasano