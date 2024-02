Da oggi l’ Aeroporto del Salento – Brindisi diventa una infrastruttura ancor più all’avanguardia

Sono infatti stati conclusi i lavori di #riqualificazione della pista principale e di ampliamento del piazzale per gli aeromobili, lavori intervenuti dunque sull’area di manovra (piste e raccordi) che è la parte più importante per una infrastruttura aeroportuale.

Il tutto è stato illustrato stamani nella conferenza stampa di Aeroporti di Puglia alla presenza del suo Presidente Antonio Vasile, del Presidente dell’Autorità Portuale Ugo Patroni Griffi, del Direttore Generale AdP Marco Catamerò, del Presidente Enac Pierluigi di Palma, del Sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna, dell’Assessore regionale ai Trasporti Anita Maurodinoia, del Presidente della Regione Michele Emiliano e in collegamento da remoto del Vice Ministro dei Trasporti Galeazzo Bignami.

Gli interventi presentati oggi, come afferma il Presidente Emiliano, garantiscono l’ammodernamento di un #aeroporto fondamentale per #Brindisi e per il Salento.

Si è trattato di un lavoro condiviso con la Regione Puglia, come ha ricordato l’assessore Maurodinoia, un lavoro di squadra orientato dalla visione comune di sviluppare il #trasporto intermodale e integrato per facilitare i collegamenti tra aeroporto, porto, stazione, strada, così come previsto dal Piano triennale regionale dei Trasporti.

Un tassello importante in un aeroporto per cui la Regione sta compiendo sforzi e per cui serve un impegno continuo affinché diventi ancor più volano di sviluppo per l’intero territorio.