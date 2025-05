“Il riconoscimento internazionale confermato a Torre Guaceto è una notizia che ci riempie di orgoglio. Ancora una volta, la Puglia si distingue nel mondo per la qualità della sua governance ambientale e per la capacità di coniugare tutela degli ecosistemi e sviluppo sostenibile.”

Così il capogruppo di CON in Consiglio regionale, Alessandro Leoci, commenta con soddisfazione la permanenza dell’Area Marina Protetta di Torre Guaceto tra le 30 migliori riserve naturali al mondo secondo il programma Blue Parks del Marine Conservation Institute.

“Essere una delle sole tre aree europee ad aver superato la rigorosa revisione quinquennale è il frutto di un lavoro serio, costante e condiviso – continua Leoci –. Un riconoscimento che premia non solo la bellezza straordinaria del sito, ma anche l’impegno del Consorzio di Gestione, delle istituzioni regionali e delle comunità locali”.

“Il risultato raggiunto da Torre Guaceto – conclude il capogruppo di CON, il consigliere regionale Alessandro Leoci – dimostra che la salvaguardia della natura può essere leva di crescita per il territorio: in chiave turistica, economica e culturale. Continueremo a sostenere con convinzione politiche che mettano l’ambiente al centro, perché la transizione ecologica passa anche da esempi concreti come questo.”