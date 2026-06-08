San Vito dei Normanni ha scelto il coraggio, la competenza e la freschezza di una nuova storia. La vittoria di Marco Ruggiero al ballottaggio non è solo un traguardo elettorale: è il riscatto orgoglioso di una comunità che ha rifiutato la rassegnazione e ha deciso di investire sul proprio futuro, mandando un segnale chiaro a tutto il nostro territorio. Conosciamo la serietà di Marco e sappiamo che saprà essere il sindaco di tutti, affrontando fin da subito le sfide cruciali che attendono la città con la determinazione e la preparazione che lo contraddistinguono.

Come Partito Democratico e insieme a tutta la coalizione, siamo pronti a metterci al lavoro al suo fianco per scrivere questa nuova, emozionante pagina. Non c’è un minuto da perdere: le aspettative dei cittadini sono alte e noi risponderemo con i fatti, portando la voce e i bisogni di San Vito direttamente nei tavoli regionali per dare al comune la centralità che merita.

Il cambiamento non si ferma alle urne, ma si costruisce ogni giorno, uniti. Riconnettiamo San Vito. Insieme!

Isabella Lettori

consigliera regionale PD