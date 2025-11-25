Desidero esprimere la mia gratitudine a tutte le elettrici e gli elettori della provincia di Brindisi che, con il loro sostegno, mi hanno permesso di essere eletta in Consiglio regionale. È un risultato che considero un patrimonio collettivo, frutto di un impegno condiviso e di una mobilitazione straordinaria.

Il mio ringraziamento va in modo particolare a tutti i cittadini della provincia e al Partito Democratico, alle sue comunità locali e a tutte le persone che hanno creduto in me fin dall’inizio. La fiducia che mi avete accordato rappresenta una responsabilità che assumo con convinzione e rispetto.

Da subito sarò a disposizione di tutte e di tutti. Si apre una fase nuova, che voglio impostare sull’ascolto e sul confronto. Perciò sarà fondamentale avviare subito un percorso strutturato di incontri con le organizzazioni sindacali, il terzo settore, le associazioni, le categorie produttive e le realtà civiche che animano i nostri territori. Questa sarà la base per costruire proposte utili e coerenti con i bisogni reali delle comunità.

Continuerò a lavorare insieme a Toni Matarrelli, con cui condivido un impegno radicato nelle istanze della nostra provincia e della nostra città. Le sfide che abbiamo davanti sono complesse e richiedono determinazione, capacità di ascolto e spirito di squadra. Non esistono scorciatoie né soluzioni immediate, ma posso garantire il mio impegno pieno, costante e responsabile.

Mi impegnerò per essere un punto di riferimento stabile, presente e pronto a rappresentare in Regione le esigenze dei nostri territori. Il risultato ottenuto appartiene a tutti coloro che hanno sostenuto un progetto politico basato su serietà, partecipazione e visione.

A tutte e a tutti, ancora grazie.

Il mio impegno comincia adesso per essere protagonisti insieme.

Isabella Lettori, neo eletta al Consiglio regionale di Puglia con il Partito Democratico nella circoscrizione di Brindisi