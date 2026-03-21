Oggi, insieme a una rappresentanza del Partito Democratico di Brindisi, ho condiviso tempo, gesti e sguardi con gli instancabili volontari della Parrocchia della Pietà, contribuendo alla preparazione dei pasti della mensa Caritas.

Tra il profumo ed il calore dei pentoloni e la semplicità dei sorrisi abbiamo condiviso un’umanità autentica, fatta di attenzione silenziosa e di mani e cuori che non si tirano mai indietro.

In quei gesti quotidiani c’è stata una cura concreta, che sa di dignità ed accorcia le distanze.

Entrare in quella cucina significa entrare in una comunità vera, dove nessuno resta invisibile. Oggi, ancora una volta, ho sentito con forza cosa vuol dire prendersi cura degli altri senza chiedere nulla in cambio: un’energia che resta dentro e lascia il segno.

Qui la solidarietà prende forma ogni giorno, in silenzio, con discrezione e profondità d’animo.

La Caritas e le Parrocchie Solidali sono l’anima viva della nostra città.

A tutte le volontarie ed a tutti i volontari va un mio sincero ringraziamento, perché ogni giorno trasformano la solidarietà in gesti concreti, in un pasto caldo, in una presenza che fa sentire meno soli