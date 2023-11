Terzo appuntamento della rassegna organizzata dal Mondadori Point per presentare il libro dell’attrice romana

FASANO – Si terrà sabato 2 dicembre, alle ore 19.30 presso il Teatro Sociale, il terzo appuntamento di “LibriAmo…tra le masserie”, la rassegna letteraria organizzata dal Mondadori Point di Fasano con la collaborazione della nostra testata e dell’imprenditrice Laura De Mola.

Dopo medicina e cultura, il tema della serata sarà quello del mondo dello spettacolo, con lo scrittore fasanese Dino Cassoneche dialogherà con l’attrice Claudia Gerini, autrice di “Se chiudo gli occhi. Vita, amori e passioni di una pragmatica sognatrice”, Piemme edizioni.

Il libro è un ritratto spassionato, divertente e autentico di una delle attrici più amate e apprezzate del cinema italiano; un testo non autobiografico, come precisa, ma “ispirato alla sua vita”, dall’infanzia all’amore per il cinema.

Per info e prenotazioni telefonare al numero 080 5672761 oppure rivolgersi al Mondadori Point in via Roma, 29.