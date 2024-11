Tutto pronto per il secondo appuntamento della quarta edizione di “LibriAmo…tra le masserie”, la rassegna letteraria organizzata dal Mondadori Point di Fasano dell’imprenditrice Laura De Mola.

Domenica 24 novembre, alle ore 18.30 presso Masseria Villa Verde, il giornalista e scrittore fasanese Dino Cassone presenterà “Il Carosello degli Inganni” (Les Flâneurs Edizioni). L’autore tornerà per la terza volta a Rosicano, una non meglio precisata cittadina del Sud attorno al quale orbitano le vicende dei personaggi di questo nuovo romanzo storico. Dialogherà con lo scrittore Antonella Gaeta, giornalista e sceneggiatrice, fra i cui ultimi lavori spicca “Qui non è Hollywood”, la serie diretta da Pippo Mezzapesa che narra dell’omicidio di Sarah Scazzi.

Di seguito una sinossi del libro: Rosicano, 1798. Mentre il paese è infervorato per l’insediamento del nuovo balì, don Floriano Spingitore ribolle di rabbia: tra le decime richieste dai Cavalieri di Malta e quelle imposte dal Regno di Napoli, i nuovi ricchi si vedono deprivati dei propri patrimoni. E non basta aver compiuto la scalata sociale per evitare di mettere mano ai portafogli, solo la nobiltà sfugge alle imposizioni. È allora che gli viene in mente il piano perfetto: lui e i suoi complici si inventeranno dei titoli nobiliari mai avuti, cambiando la Storia a proprio piacimento e corredando il tutto con un passato glorioso per la stessa Rosicanum. Arriveranno a scomodare persino re Ferdinando per provare a recuperare ufficialmente il “lignaggio perduto” e liberarsi così del fardello delle tasse. Mentre il burlesco narratore ne approfitta per raccontare gli avvicendamenti politici tra i realisti e i giacobini, i Borbone e i Bonaparte, i quattro cospiratori alternano ricatti e piccole meschinità, vendette private e scambi di favori con avidi ecclesiastici. Non sanno però che qualcuno, che risponde al nome di Consolata Diavoli, ha fiutato qualcosa e si è messo in testa di smascherarli.

Per info e prenotazioni telefonare al numero 080 5672761 oppure rivolgersi al Mondadori Point in via Roma, 29.

