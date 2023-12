Le Case di Quartiere dell’Accademia degli Erranti (Ex Convento delle Scuole Pie) e Minimus (Bastione Carlo V), gestite rispettivamente dall’a.p.s. “Brindisi e le Antiche Strade” e da “WWF Brindisi”, animate dallo spirito di collaborazione e di cittadinanza attiva, propongono un ricco calendario di eventi condivisi per allietare le festività natalizie.

In particolare domenica 17 dicembre, alle 10:00 si terrà in collaborazione con FIAB Brindisi la Biciclettata di Natalizia . Partenza da Piazza Vittoria, toccando vari punti del Centro Storico e il Lungomare della città, passando anche dalle due case di quartiere interessate.

I partecipanti sono invitati a indossare abiti natalizi, preferibilmente rossi e con il tipico berretto di Babbo Natale.

Concluderemo la nostra ciclopasseggiata presso l’ dove ci sarà offerta la possibilità di gustare tutti insieme una fetta di panettone.

Per info scrivere a info@fiabrindisi.it

o inviare un messaggio whatsapp al 3471107586

PERCORSO

Partenza da Piazza della Vittoria

Viale Regina Margherita

Via dei Mille

Bastione Carlo V

Sosta alla Casa di Quartiere “Minimus”

Via Cristoforo Colombo

Via Mazzini

Via San Lorenzo da Brindisi

Via Cesare Battisti

Via Santi

Via dei Del Balzo

Sosta alla Casa di Quartiere “Accademia degli Erranti”

Arrivo Enoteca Anelli

A.p.s. Brindisi e le Antiche Strade

WWF Brindisi

FIAB BRINDISI