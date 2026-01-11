Si è svolto nella mattinata di sabato 10 gennaio il primo appuntamento di visite guidate al Centro del Riuso “L’Isola che c’è”, ubicato presso il CCR in contrada Sant’Angelo a Fasano e gestito da GialPlast. L’iniziativa rientra nel percorso di partecipazione promosso dall’Assessorato all’Ambiente del Comune di Fasano, in collaborazione con l’associazione SCIÁ, per avvicinare la cittadinanza ai temi dell’economia circolare.

La visita ha mostrato da vicino il funzionamento del servizio pubblico “porta ciò che non usi, prendi ciò che ti serve”: regole di conferimento (beni in buone condizioni e funzionanti), fasi di triage degli oggetti, aree di esposizione e modalità di prelievo gratuito. Un numeroso gruppo di cittadini ha posto domande, approfondito le opportunità di collaborazione e ha colto l’occasione per donare oggetti e ritirar­ne altri.

Erano presenti il Sindaco Francesco Zaccaria, l’Assessore all’Ambiente Gianluca Cisternino, il Presidente facente funzioni della Provincia di Brindisi Giuseppe Ventrella e il Consigliere comunale Oronzo Rubino.

Oltre alla promozione nelle scuole, nelle prossime settimane l’associazione SCIÁ proporrà altre visite guidate dedicate a cittadini e associazioni per “rompere il ghiaccio”, orientare all’uso del Centro e stimolare nuove adesioni. Per organizzare un incontro di gruppo è possibile scrivere a associazione.scia@gmail.com.

Il Centro del Riuso è operativo e accessibile gratuitamente con il seguente calendario:

• Lunedì: chiuso

• Martedì: 8:30–12:30

• Mercoledì: 15:30–18:30

• Giovedì: 8:30–12:30

• Venerdì: 9:00–12:00

• Sabato: 9:00–12:00